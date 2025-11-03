Alcalde Julio Melo lideró Asamblea Popular en Urdaneta con miras a la Consulta Nacional Popular

CIUDAD MCY .- En un rotundo acto de compromiso con la democracia participativa y protagónica, el alcalde del municipio Urdaneta, Julio Melo, encabezó la Asamblea del Poder Popular en la Comuna «José Rafael Núñez Tenorio».

​El encuentro, que tuvo lugar el pasado domingo 02 de noviembre en la Escuela Bolivariana «Rafael Bolívar Coronado», reunió a 23 Consejos Comunales, quienes acudieron al llamado del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros.

​Al respecto, la máxima autoridad municipal enfatizó que el objetivo central de la asamblea fue el fortalecimiento y alistamiento del rol protagónico de las comunidades con miras a la Cuarta Consulta Popular 2025, a realizarse el próximo 23 de noviembre.

​»Con plena libertad y un espíritu revolucionario, los habitantes presentaron sus proyectos priorizados, reflejando directamente sus necesidades y la hoja de ruta para el desarrollo local», afirmó el Alcalde Melo, al tiempo que destacó la activa y masiva participación de los urdenatenses.

​Dijo que las iniciativas presentadas por el Poder Popular se inscriben en los lineamientos estratégicos del Gobierno Nacional y Regional, específicamente dentro de la Ley Orgánica de las 7 Transformaciones (7T), el Plan de la Aragüeñidad impulsado por la Gobernadora Joana Sánchez, y la Agenda Concreta de Acción (ACA).

Igualmente, ​el ejecutivo local enfatizó la trascendencia de este ejercicio protagónico y democrático para el pueblo.

​»Esta cartografía social es un poderoso mapa de sueños que evidencia como el pueblo toma las riendas de su propio destino. La Revolución sigue construyendo el futuro con el pueblo en el corazón, haciendo de Urdaneta un municipio ejemplo de Poder Popular organizado».

​Asimismo, el alcalde Julio Melo, reafirmó su compromiso con la participación comunal, destacando la importancia estratégica de cada propuesta para la gestión local;

​»ratifico mi compromiso con el protagonismo del Poder Popular para el desarrollo local. Unidos, organizados y de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez avanzamos hacia el futuro que soñamos ¡Comuna o nada!»

​La jornada concluyó con un sancocho comunitario, como un gesto de unión y convivencia fraterna que simbolizó el fortalecimiento de los lazos entre los habitantes del municipio Urdaneta.

