Jornada de Salud integral favoreció al pueblo mariñense

PorRafael Velásquez

Nov 3, 2025

Ciudad MCY.- En el estado Aragua se realizó una Mega Jornada de Atención Integral en la Aldea Universitaria Comunal Samán de Güere, ubicada en el municipio Santiago Mariño, donde gracias a la Unión Cívico Militar con representantes de la Corporación de Salud en conjunto del Alto Mando Militar, se brindó asistencias médica gratuita a los residentes del sector y zonas circunvecinas.

La actividad que sumó a un equipo multidisciplinario de especialistas de la salud, ofreció atención en el área de: medicina general, medicina interna, pediatría, cirugía, gastroenterología, otorrinolaringología, traumatología, odontología, ginecología, obstetricia, oftalmología, fisiatría y otros servicios, además de la entrega gratuita de medicamentos.

Por su parte el Padrino del estado Aragua, G/J Wladimir Padrino López, quien hizo acto de presencia en compañía de la vocera del Poder Popular para gobernacion de Aragua, Joana Sánchez, señalaron la importancia de estas acciones que se realizan de forma organizada, fortaleciendo aún más la garantía de una salud con calidad para el pueblo venezolano.

De esta manera, se reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano a través del componente de Seguridad del Estado, en acompañamiento de la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez y su equipo de trabajo para dar cumplimiento a las orientaciones del presidente Nicolás Maduro y su compromiso con la protección del pueblo organizado.

SECRETARIA DE SALUD ARAGUA | FOTO SECRETARIA DE SALUD

