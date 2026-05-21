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Municipio Linares Alcántara se sumó al Plan Profa Nacional 2026-2030

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PorLuisa Pedroza

May 21, 2026

CIUDAD MCY.- En un acto de respaldo al desarrollo sanitario del país, el sector agropecuario del municipio Francisco Linares Alcántara se sumó al Plan Profa Nacional 2026-2030, estrategia integral impulsada por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez para declarar a Venezuela libre de fiebre aftosa y obtener la certificación internacional de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Productores, ganaderos y trabajadores del campo de esta jurisdicción decidieron adherirse voluntariamente al plan que ya estaba estructurado a nivel nacional. Ante esta decisión, el alcalde Víctor Bravo acompañó al sector agropecuario, brindando el respaldo institucional del municipio a su iniciativa.

«El sector agropecuario de Francisco Linares Alcántara ha dado un paso histórico al sumarse al Plan Profa. Nosotros, como alcaldía, los acompañamos y apoyamos en este compromiso con la sanidad animal y la reactivación del campo», expresó Víctor Bravo.

El Plan Profa 2026-2030 prioriza la soberanía sanitaria y contempla jornadas de vacunación masiva, certificación de predios, auditorías internacionales y despliegue de las Salas de Autogobierno para la vigilancia epidemiológica en cada comunidad y unidad productiva. Cuenta además con el respaldo de la gobernadora Joana Sánchez y la articulación de la Secretaría Agraria.

Con esta suma, el municipio Francisco Linares Alcántara se convierte en un aliado clave del plan nacional, con su sector agropecuario como protagonista y el alcalde Víctor Bravo como acompañante.

CIUDAD MCY 

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA FLA

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Por Luisa Pedroza

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