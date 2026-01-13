Alcaldía de Sucre intensifica labores de limpieza de canales

Con el fin de prevenir que el sistema de alcantarillado colapse, se realiza de forma constante una limpieza y supervisión del mismo

CIUDAD MCY.- Cumpliendo con el compromiso de garantizar la seguridad de las familias aragüeñas, la Alcaldía del municipio Sucre, liderada por el alcalde Wilson Coy, avanza con éxito en el mantenimiento preventivo del canal de la calle Medina Angarita.

Estas labores forman parte del Plan de Prevención y Acción que se mantiene activo durante toda la gestión del Alcalde en la jurisdicción para el bienestar de la población.

Wolfgang Coy, director de Ríos y Canales del municipio, informó que los trabajos abarcan una extensión total de dos kilómetros, de los cuales ya se ha completado la limpieza de un kilómetro y medio.

El funcionario detalló que actualmente restan aproximadamente 600 metros para culminar este tramo, al tiempo que destacó que las labores se han ejecutado desde la descarga hacia adelante para asegurar que el fluido del agua sea el correcto y eficiente.

El despeje de este importante cauce genera un beneficio directo para los habitantes de los sectores 12 de Octubre, Campo Alegre, Bella Cagua y parte de la Zona Industrial.

Para cumplir con estos objetivos, el ayuntamiento ha desplegado una cuadrilla de 39 personas, quienes cuentan con el apoyo de maquinaria pesada y camiones para el retiro de desechos y sedimentos.

Coy explicó que el plan de trabajo se divide en dos etapas estratégicas, en el que en verano se aprovecha para el mantenimiento profundo, mientras que en la época de invierno se mantiene una supervisión constante de puentes y puntos críticos para evitar taponamientos.

El impacto de estas acciones es fundamental, ya que genera seguridad y tranquilidad al evitar inundaciones en las zonas adyacentes durante la temporada de lluvias.

Además, destacó que esta iniciativa se encuentra enmarcada en las Siete Transformaciones impulsadas por el Presidente Nicolás Maduro, cumpliendo con las orientaciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, respondiendo además a las políticas de servicios públicos promovidas por la gobernadora Joana Sánchez y ejecutadas por la gestión del alcalde Wilson Coy.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS : CIUDAD MCY