Instalado Gabinete Municipal en Ribas

Durante la actividad los presentes conocieron la linea estratégica de acciones que se implementará este 2026 , la cual ha sido orientada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez

CIUDAD MCY.- En el municipio José Félix Ribas , se realizó la instalación del Gabinete Municipal 2026 con el objetivo de vincular la planificación gubernamental con las necesidades reales del pueblo organizado.

La instalación que se alinea con el Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T) , es orientada por el presidente constitucional , Nicolás Maduro ,la presidenta (E) Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

Esta actividad se desarrolló en la ciudad de La Victoria específicamente en el emblemático Teatro Ribas , la cuál fue encabezada por el Alcalde de la jurisdicción, Juan Carlos Sánchez quién estuvo acompañado por los jefes de la Sala de Autogobierno Comunal , jefes de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCh), autoridades municipales y cuerpo de seguridad de la localidad.

El alcalde Sánchez indicó que, se deben cumplir la linea estratégica de acciones para el 2026 que ha orientado la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

«En la trilogía de la victoria, soberanía y pueblo debemos lograr tres puntos: la liberación de nuestros héroes, el presidente Nicolas Maduro Moros y la primera dama Cilia Flores, debemos preservar la Paz y la estabilidad en todo el territorio nacional y por último debemos consolidar la gobernabilidad y la gobernanza en beneficio de nuestro pueblo».

Asimismo, el mandatario municipal enfatizó que la línea estratégica se estará implementando en todo los niveles de Gobierno.

«Este gabinete incluye a las autoridades municipales ,entidades regionales y nacionales para implementar el Plan de las 7T en el municipio y lograr la unión institucional para el desarrollo que deseamos alcanzar en el estado Aragua y en el país», indicó Sánchez.

De igual manera, subrayó que la instalación del gabinete se realizará en las 16 comunas de la localidad para que se desarrollen los tres objetivo de este 2026.

En la ceremonia , la autoridad municipal manifestó que Ribas sigue las orientaciones del Gobierno Bolivariano.

«Esta instalación de gabinete es para garantizar salir victoriosos de este nuevo momento político, la primera cosa que tenemos que hacer es la unión de todas las instancias, de todas las instituciones, para perfecto desarrollo del Gobierno Bolivariano en cada una de sus funciones y en cada una de sus responsabilidades se cumpla totalmente».

ACTIVIDADES CARNESTOLENDAS

Al culminar con la instalación del Gabinete Municipal, el Alcalde informó que el municipio José Félix Ribas está organizando un cronograma de actividades para festejar los carnavales.

«Este año el 12 de febrero Dia de la Juventud está cerca del carnaval asi que tendremos actividades desde el punto de vista deportivo, cultural, recreativo y se esta trabajando con la Gobernadora la reanudación del desfile que también es parte de las tradiciones que se hacen en nuestro municipio».

Además , Sánchez indicó que para este 2026 los Cuadrantes de Paz estarán desplegados para garantizar que las festividades carnestolendas se desarrollen en un ambiente seguro.

USA TU CASCO

Por otro lado , la autoridad municipal dio ha conocer que se estará implementando una ley de convivencia para los conductores motorizados.

«La activación incluye multas por no usar la indumentaria correcta , porque lo que queremos es que todos los conductores tomen conciencia de usar el casco correcto , respetar el límite de pasajeros y conocer las señales de tránsito».

El alcalde, Juan Carlos Sánchez, enfatizó que la ley de convivencia busca disminuir los accidentes en motocicletas.

«Lo que requerimos como ciudadanía es que no haya personas afectadas ni lesionadas y que mucho menos puedan fallecer, porque en el 90% de los accidentes de tránsito estan involucradas las motos, hoy se ha convertido en un tema de salud pública y que tenemos que atender responsablemente».

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS : CORTESÍA