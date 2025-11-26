Ciudad MCY

El Consejo muestra una cara remozada

Se realiza el embebecimiento de fachadas, plazas aceras y brocales de las distintas calles de la localidad

CUIDAD MCY.-En el marco de la segunda transformación del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad, en el municipio José Rafael Revenga se desarrollan acciones de mantenimiento y rehabilitación de fachadas.

Como parte de la edificación de “Ciudades más Humanas”, las cuadrillas de labores publicas realizan la recuperación de 200 fachadas en la calle Panamericana, un significativo embellecimiento de la infraestructura que le brinda a la municipalidad una cara remozada.

Además, la estrategia incluye adecuación de las plazas, limpieza general, poda controlada, desmalezamiento, lo que permite a los habitantes disfrutar de sitios seguros y confortables.

En materia de vialidad, se complementan los trabajos con demarcación de aceras,  brocales, líneas continuas y discontinuas de las calles.

Como información de interés, quienes llevan a cabo estas importantes tareas son los hombres y mujeres de Fundaragua, Vías de Aragua, y la dirección de Mantenimiento Urbano de la Alcaldía.

De la mano del presidente Nicolás Maduro, la gobernadora Joana Sánchez, el burgomaestre Daniel Perdomo, y el padrino de la jurisdicción, Rodolfo Ramírez, la municipalidad avanza hacia el modernismo.

