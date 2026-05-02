Alcaldía de Urdaneta consolida red de agua potable en El Universitario

CIUDAD MCY.- En un acto cargado de compromiso social y eficiencia gubernamental, el alcalde del municipio Urdaneta, Julio Melo, anunció la recepción de los materiales técnicos necesarios para la consolidación total de la red de distribución de agua potable en la comunidad El Universitario, beneficiando al 100% de los hogares de la zona.

​Gracias a la articulación directa con el Ejecutivo nacional, regional, municipal y los recursos aprobados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a través del Consejo Federal de Gobierno, la jurisdicción recibió un importante cargamento de mangueras de alta resistencia (75 mm y 16 mm para tomas domiciliarias) con capacidad para soportar 90 libras de presión.

​»Hoy estamos cumpliendo una palabra empeñada. Con este material haremos que el agua llegue a cada casa de El Universitario, un compromiso que asumimos y que hoy, en el marco de la Segunda Transformación, se hace realidad para optimizar los servicios públicos de nuestra gente», manifestó Melo.

Asimismo, enfatizó que la obra cobra una relevancia histórica, ya que la comunidad de El Universitario sumaba cuatro décadas sin contar con este servicio vital de manera formal y eficiente.

Además, la autoridad municipal reconoció el protagonismo de los habitantes en este logro, destacando la importancia del trabajo articulado entre el pueblo organizado, el partido y el gobierno.

​»Gracias a nuestra gobernadora Joana Sánchez y al apoyo constante del Gobierno Bolivariano, seguimos desplegados en el territorio, acercándonos a cada hogar para brindar soluciones que transforman realidades».

​Con la llegada de estos insumos, las cuadrillas de servicios públicos de la alcaldía iniciarán de inmediato las labores de instalación, garantizando que el municipio Urdaneta continúe avanzando con obras de calidad que dignifican la vida de los aragüeños

PRENSA URDANETA

FOTOS: CORTESÍA