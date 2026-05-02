Garantizan suministro de agua potable a familias de Camatagua

El despliegue se realizó en los sectores Guamacho y Las Casitas de la Primavera, para atender de manera eficiente a las zonas con dificultades en el suministro regular

CIUDAD MCY.- El equipo de servicios públicos del municipio Camatagua garantizó el acceso al agua a familias de los sectores Guamacho y Casitas de la Primavera, a través de unidades de transporte, mejor conocidas como cisternas.

Esta iniciativa brinda respuesta a las zonas que presentan mayores dificultades con el suministro regular por tubería, como parte de las estrategias para cubrir las necesidades de las familias.

“Entendiendo la importancia del recurso hídrico para el día a día, se mantiene el esfuerzo constante para cubrir las zonas que presentan dificultades”, informó el alcalde Duglas Seijas, mediante un audiovisual colgado en su cuenta de Instagram (@duglasseijasc).

Con estas acciones se fortalece la seguridad y confort de los habitantes, según los lineamientos establecidos en la 2 T del Plan de la patria y Plan de la Aragüeñidad.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de seguir trabajando de la mano con el Poder Popular para optimizar los servicios básicos en la jurisdicción, pues el modelo de contingencia se mantiene activo de forma ininterrumpida, mientras se ejecutan las mejoras correspondientes en las estaciones de bombeo.

THAIMARA ORTIZ

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