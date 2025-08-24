Ejecutivo Regional acompañó segundo día de la jornada de alistamiento militar

*** La jornada, enmarcada en el Plan Nacional de Soberanía y Paz Simón Bolívar, convocó a hombres y mujeres que se sumaron al fortalecimiento de la unión cívico-militar en defensa de la nación ***

CIUDAD MCY.- El estado Aragua se incorporó activamente al segundo día de la Jornada Nacional de Alistamiento y Registro de la Milicia Bolivariana, desplegada en las diversas localidades de la entidad, en la que hombres y mujeres acudieron de manera masiva a fortalecer la unión cívico-militar en defensa de la nación.

Con relación a esto, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, a través de sus redes sociales, informó sobre el acompañamiento a esta jornada en el municipio Zamora y Bolívar, resaltando el espíritu patriótico de los habitantes que respondieron al llamado de organización.

En su publicación, la mandataria regional valoró la gallardía y el temple de los aragüeños, resaltando el valor de la democracia y la paz del país.

“El pueblo de Aragua se ha convocado con fuerza a cada plaza para respaldar este llamado que nos convoca a la defensa de la soberanía nacional”, escribió.

Asimismo, reflexionó sobre el rol histórico de quienes forjaron la libertad del país y la importancia de mantener vivo su legado.

“Como herederos de la gesta histórica que libraron nuestros antepasados para conquistar la independencia de Venezuela”, expresó en el texto.

Finalmente, Sánchez reafirmó su compromiso con la defensa nacional y su respaldo al presidente Nicolás Maduro.

“¡La Patria no se vende, la Patria se defiende! ¡Con el presidente Nicolás Maduro en todas las que salgan!”, puntualizó.

Es importante destacar que esta jornada forma parte del Plan Nacional de Soberanía y Paz Simón Bolívar, anunciado por el presidente Nicolás Maduro con el propósito de movilizar a milicianos, reservistas y ciudadanos en cuarteles militares, plazas públicas y bases populares de defensa integral en todo el país.

En este marco, la participación del pueblo aragüeño dejó en evidencia su compromiso consciente y activo, ratificando su papel protagónico en la defensa de la Patria y el fortalecimiento de la institucionalidad.

REINYMAR TOVAR |FOTOS | GBA