Gobierno Bolivariano impulsa rehabilitación de tres instituciones educativas en Camatagua

Más de 800 estudiantes, docentes y trabajadores serán beneficiados con espacios óptimos para el desarrollo educativo

CIUDAD MCY.- En el marco de las políticas educativas y sociales impulsadas por el presidente Nicolás Maduro, la vocera del poder popular para la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde del municipio Camatagua, Duglas Seijas, se lleva a cabo la rehabilitación integral de tres instituciones educativas de la jurisdicción, con el acompañamiento de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, el Instituto Autónomo del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat Digno del estado Aragua (VIDA), la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), el Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas y la Gobernación del estado Bolivariano de Aragua.

Los trabajos contemplan la culminación de cinco aulas adicionales en la Escuela Bolivariana Pastor Rodríguez Manzo, ubicada en la Comuna Agroecoturística Hugo Rafael Chávez Frías; la sustitución total de techos, rehabilitación de paredes y pintura general en la U.E.N. María de Nazareth del sector La Candelaria, perteneciente a la Comuna Cacique Camatagua; así como la construcción de nuevos módulos tipo R en la U.E.N. María de Nazareth del sector La Frideña, que incluyen tres salones de clase, dirección, dos baños (para niños y niñas) y una cocina completamente equipada.

Estas acciones buscan garantizar espacios dignos, seguros y adecuados para el aprendizaje de más de 800 estudiantes, junto a sus docentes, obreros y personal administrativo, fortaleciendo la infraestructura educativa del municipio.

El director ministerial y presidente del Instituto VIDA, Fernando Álvarez, destacó el esfuerzo articulado del Gobierno Bolivariano en favor de la educación.

“Agradecemos al presidente Nicolás Maduro por su compromiso permanente con el pueblo y por impulsar la rehabilitación de estas instituciones educativas. Siguiendo las orientaciones del ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, G/D Raúl Paredes, y de nuestra gobernadora Joana Sánchez, hemos llegado hasta el municipio Camatagua para dar continuidad al trabajo de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles) en materia educativa. Estas obras son muestra del esfuerzo conjunto por brindar espacios de calidad a nuestros estudiantes y garantizar un futuro lleno de oportunidades”, expresó.

Por su parte, la subdirectora de la Escuela Bolivariana Pastor Rodríguez Manzo, Mérida Liendo, resaltó la trascendencia de esta rehabilitación para la comunidad educativa.

“Esta obra representa esperanza, compromiso y progreso. Gracias al apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro, de la gobernadora Joana Sánchez y del alcalde Duglas Seijas, hoy se materializa un sueño largamente esperado. Estas nuevas aulas significan más oportunidades para nuestros niños y mejores condiciones laborales para los docentes y trabajadores que día a día forman a la generación del futuro”, afirmó.

Asimismo, el profesor y encargado directivo de la U.E.N. María de Nazareth, Víctor González, valoró el impacto positivo de los trabajos en el desempeño escolar.

“Nos sentimos profundamente agradecidos con el Gobierno nacional, regional y municipal por hacer posible esta transformación. Más de 170 estudiantes, junto al personal docente, obrero y de cocina, se beneficiarán directamente. Nos llena de orgullo contar con espacios modernos, seguros y confortables para seguir brindando una educación de calidad a nuestros niños y niñas”, señaló.

Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con la dignificación de los espacios educativos, promoviendo entornos que impulsen la formación integral y el bienestar de la comunidad estudiantil del municipio Camatagua.

PRENSA VIDA l FOTOS: CORTESÍA