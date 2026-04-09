Alcaldía Santos Michelena  anuncia reto que reunirá talento juvenil

Con inicio previsto para el 24 de abril, el programa contempla la participación de estudiantes, quienes competirán en estaciones diseñadas para estimular capacidades culturales, deportivas e intelectuales

CIUDAD MCY.- Como una apuesta inédita en el municipio Santos Michelena, el alcalde Regulo La Cruz anunció en rueda de prensa la primera edición del Reto Estudiantil Las Tejerías 2026, que integrará a estudiantes en un circuito de competencias formativas.

La actividad, que se desarrollará del 24 abril al 30 de junio, está concebida como una experiencia de cierre del año escolar dirigida a estudiantes de sexto grado y quinto año, en tránsito hacia nuevas etapas académicas.

El programa reunirá a 823 participantes directos, 525 de primaria y 328 de bachillerato, provenientes de 16 instituciones educativas, así como siete liceos, previamente seleccionados por sus aptitudes en áreas culturales, deportivas e intelectuales.

El anuncio se realizó en compañía de autoridades del ámbito educativo, cultural y deportivo, entre ellas Nicolás González, secretario de Cultura; Rommel Ramírez, director general del Gabinete de Cultura del estado Aragua; Carlos Díaz, secretario general de la Alcaldía de Santos Michelena; Yelitza Millán, directora municipal de Deporte; Aldemar Gómez, miembro del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa Aragua (CDCE), y Carlos Pérez, coordinador del Reto Juvenil 2026.

Durante su intervención, La Cruz explicó que el programa busca generar espacios de encuentro entre los planteles del municipio, al tiempo que atiende el desafío que representa el cambio de nivel educativo en los estudiantes.

“Estamos haciendo oficialmente el lanzamiento de nuestro reto estudiantil, que tiene como objetivo generar un espacio para compartir entre todos los planteles educativos y atender el reto que constituye pasar a otro nivel de la vida educativa”, señaló.

TRES ESTACIONES DE RETOS

El mandatario precisó que la iniciativa se estructurará en tres áreas fundamentales: cultura, deporte y educación, organizadas en estaciones de retos que combinarán creatividad, destrezas físicas y habilidades cognitivas.

Entre las actividades previstas destacan representaciones artísticas, trivias sobre identidad y tradiciones, circuitos de resistencia, así como pruebas de razonamiento lógico y ცოდimiento académico.

“Vamos a estimular en cada escuela y liceo el deporte, la cultura y la educación, pero también identificar talentos y fortalecer el sentido de pertenencia con nuestro territorio”, afirmó.

Asimismo, destacó que esta primera edición se enmarca en el proceso de fortalecimiento social del municipio, promoviendo valores de integración y participación.

“Las Tejerías renace y ese renacer pasa por la cultura, la educación y el deporte. Aquí están los hombres y mujeres del futuro inmediato y debemos generar todas las condiciones para que puedan desarrollarse”, expresó.

El programa contempla además la participación de personal docente, técnico y comunidades, lo que eleva la atención indirecta a más de mil 400 personas y supera los 2 mil 300 involucrados en total. En este sentido, se prevé la realización de actividades complementarias, encuentros deportivos y presentaciones culturales a lo largo de los dos meses de ejecución.

Finalmente, el burgomaestre indicó que los talentos más destacados podrán representar al municipio en eventos culturales y deportivos en otros territorios, consolidando una plataforma de proyección para la juventud tejerieña y fortaleciendo la identidad local a través de la participación activa.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA