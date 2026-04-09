Recuperación de espacio deportivo garantiza la recreación en Ocumare

En la Cancha de Usos Múltiples David Concepción se llena a cabo diversos trabajos de limpieza integral y adecuación infraestructural

CIUDAD MCY.- El alcalde del municipio Ocumare de la Costa de Oro, Wilmer Leal, anunció la recuperación de la Cancha de Usos Múltiples David Concepción, obra que tiene como propósito garantizar espacios para el sano disfrute de la población.

Los trabajos comprenden la limpieza general y adecuación de la infraestructura, mediante el frisado de paredes, adecuación del piso, recolección de desechos sólidos y vegetales, barrido, embellecimiento con pintura y reparación del enrejado.

A través de un audiovisual colgado en el usuario de Instagram del burgomaestre (@wilmerleal18), se aprecia el inicio de labores y destaca el apoyo de los organismos nacionales y regionales para consolidar la rehabilitación completa del espacio.

“Gracias a los recursos aprobados por la presidenta Encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez”, refirió la máxima autoridad de la jurisdicción.

Es importa reseñar que, las tareas son ejecutadas por la Dirección de Deporte de la Alcaldía junto a la Unidad de Articulación Social de la Guardia del Pueblo del estado Aragua.

Las acciones conjuntas brindan respuesta a la segunda y tercera estrategia de los planes de gestión gubernamental al nivel nacional, regional y municipal, que rezan la edificación de “Ciudades Más Humanas” con el mejoramiento de los bienes públicos y alcanzar la “Suprema Felicidad Social” con la atención del pueblo.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: CORTESÍA