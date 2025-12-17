AN aprobó proyecto de acuerdo en repudio a extravagantes afirmaciones de Trump

CIUDAD MCY.-En sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional (AN), fue aprobado el proyecto de acuerdo en repudio a las extravagantes afirmaciones hechas por el señor Donald Trump, en las que pretende robar el petróleo, las tierras y los minerales de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la AN.

La encargada de presentar dicho proyecto al hemiciclo, fue la diputada Tania Díaz, quien indicó que el Comandante Hugo Chávez, alertó sobre esta situación desde el año 2011, y hoy se ve reflejado «porque el jefe del imperio ha publicado su nueva estrategia de seguridad nacional, donde dice que aplicará la doctrina Monroe para ‘restaurar’ la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y ‘proteger’ su territorio (Estados Unidos)».

En ese sentido, ratificó que «mientras el imperio cree que está lanzando una ofensiva terminal, los pueblos de la región están en las calles, están con Venezuela, no le tenemos miedo al imperio, tenemos la conciencia, la razón histórica para defendernos de ese imperio».

Aseguró que «la doctrina bolivariana es la que se hace presente hoy» y que pretende horadar ese enemigo insolente, pero «son más de 200 años de soberanía que la República Bolivariana ha sabido ejercer».

A su vez, la parlamentaria señaló que lo que ocurre en el Caribe «no es solo un asunto de Venezuela, porque va más allá de las amenazas, de la altanería, de la grosería con la que se expresan desde el imperio, es el imperio buscando salidas a esas crisis que tienen, está tomando su peor cara como racista, supremacista y colonialista».

Por último, reiteró el llamado al pueblo a mantenerse en permanente movilización, igualmente a los diputados, diputadas a la concientización y a la acción política diplomática. También hizo un llamado a los aliados internacionales, a sumarse a esta movilización con el pueblo.

VTV | FOTO CORTESÍA