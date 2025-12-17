Parlamento se mantendrá movilizado en calle junto al pueblo ante agresiones imperiales

CIUDAD MCY.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, propuso en sesión extraordinaria mantenerse en la calle junto al pueblo, «que nuestro pueblo merece por su valentía y decencia que nosotros como un venezolano más nos fundamos con ellos».

«Nuestro pueblo merece que nosotros demos muestras similares de decencia a la que ellos están dando en su vida cotidiana. Vamos a cuidar la paz, vamos a cuidarla junto a un hombre que ha hecho de todo para defender la paz; más temprano que tarde se sabrá cuánto ha hecho Nicolás Maduro para preservar la paz de la nación», insistió.

También propuso que se incorpore al proyecto de acuerdo en repudio a las extravagantes afirmaciones hechas por el señor Donald Trump, en las que pretende robar el petróleo, las tierras y los minerales de Venezuela, los elementos leídos por el sector de oposición en sesión extraordinaria y que se convoque al secretariado del Consejo Nacional de Soberanía y Paz.

Vale acotar que este miércoles la diputada Tania Díaz presentó dicho proyecto de acuerdo, donde todos por unanimidad rechazaron las amenazas del Gobierno de Donald Trump contra el país.

VTV | FOTO CORTESÍA