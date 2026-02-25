Venezuela e Italia acuerdan impulsar cooperación y agenda de inversiones mutuas

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República Bolivariana, Delcy Rodríguez, sostuvo una llamada telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, con quien abordó aspectos claves de la cooperación bilateral entre Italia y Venezuela, así como la agenda económica común y las oportunidades para fortalecer el intercambio y la inversión.

“Aproveché este espacio para exponer con claridad la verdad de Venezuela frente a las narrativas distorsionadas que han circulado durante años en ciertos ámbitos mediáticos europeos”, informó la jefa de Estado encargada, en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

De igual modo, añadió que “realicé una aclaratoria respecto a lo que él denomina ‘presos políticos’, señalando que se trata de personas incursas en delitos de corrupción, narcotráfico y venta ilícita de armas, cuyos casos corresponden al ámbito de los delitos comunes”, acotó al exponer la verdad de Venezuela ante el diplomático europeo.

En otra parte de la conversación, que calificó como muy respetuosa y constructiva, ambos destacaron la importancia histórica y humana de la migración italiana en Venezuela, “profundamente integrada y valiosa para el desarrollo nacional”.

Finalmente, Rodríguez y Tajani coincidieron en la necesidad de mantener canales directos de diálogo, que permitan avanzar en temas de interés común para ambos pueblos.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA