“La FANB y Organismos de Seguridad Ciudadana están al mando del Pueblo para garantizar la Paz»

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó que tanto la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como los organismos de seguridad ciudadana deben subordinarse directamente a los intereses de la ciudadanía.

“No solamente a mi mando, que estén al mando del pueblo venezolano… para garantizar la paz, la soberanía, la integridad territorial y la defensa”, expresó la mandataria encargada, durante la Gran Marcha de la Clase Obrera en respaldo a la Ley de Hidrocarburos.

La presidenta vinculó este respaldo militar y policial con la estabilidad necesaria para ejecutar los planes de desarrollo energético, incluyendo la histórica primera exportación de gas y la reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos.

Rodríguez subrayó que la unidad cívico-militar es el único garante de que los recursos del país se transformen en beneficios reales, asegurando que el despliegue de seguridad debe actuar como un protector de la “paz y la tranquilidad de esta Patria”, permitiendo el avance de los proyectos.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA