Anuncian los ganadores del Premio Nacional de Cultura y Glorias Artísticas 2024-2025

CIUDAD MCY.- El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció los ganadores del Premio Nacional de Cultura 2024-2025, una distinción que se otorga para honrar la trayectoria y los aportes de creadores y pensadores del país.

Tras un proceso de evaluación por un jurado calificador, se asignó el Premio Nacional de Cultura en sus diversas menciones a las siguientes personalidades, entre las que destacan, en la categoría Artes plásticas el premio es para Efraín “Chepín” López, Artesanía fue otorgado a Rosaura Funes y Arquitectura para Francisco Javier Pimentel MalaussenaFotografía.

En lo que respecta ta al área de Fotografía, el ganador fue Carmelo Raydán Ríos, en Cine, Tarik Souki Farías, Circo Oswaldo Barreto Monroy. Mientras que en la mención de Saberes tradicionales, Eufracia Zambrano fue la galardonada. En Cultura popular, fue reconocido Mitiliano Díaz, en Literatura Armando J. Se quera, Humanidades para Mirla Alcibíades, para Música, Danza y Teatro, destacaron Víctor “Papiro” Armas, Miguel Issa y Yorlando Conde, respectivamente.

Asimismo, se concedieron menciones honoríficas a figuras como Nicolasito Agüero, Fanny Morillo, Domingo Rogelio León, Orlando Paredes, Juana Evariste Tinoco, Valmore Nieves, Maria del Valle Ramírez y los morochos Juan José y Juan Ramón Escalona. Villegas también hizo públicos los nombres de los nuevos homenajeados con la distinción Glorias Artísticas de Venezuela, reconocimiento que honra el quehacer de figuras icónicas en el imaginario colectivo nacional.

Entre ellos fueron premiados Leonel Durán, Estelita del Llano, Juan Manuel Laguardia, Leonor Fuguett, David H. Cedeño, Chucho Acevedo, Nery Jhonson y Guillermo E. González Briceño. Vale mencionar que los premios reconocen la labor de quienes, desde distintas disciplinas, han fortalecido la identidad cultural del país.

FUENTE MPPC

FOTO: REFERENCIAL