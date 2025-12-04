Aplicadas más de 800 toneladas de asfalto en dos comunidades de Mariño

CUIDAD MCY.-El gobierno municipal, liderado por el alcalde Carlos Guzmán, continúa con jornadas intensivas del Plan de Asfaltado como parte de la rehabilitación y el mejoramiento de la red vial en distintas comunidades del municipio Santiago Mariño. Las labores se concentran en la calle Sucre del Casco Central de Turmero, con la aplicación de 200 toneladas de asfalto, y en la vía principal de la comunidad de San Pablo, con 600 toneladas.

El director de Vialidad del municipio Santiago Mariño, Luis Verenzuela, informó que estas obras se ejecutan como parte del plan de Servicios Públicos y el respaldo de Vías de Aragua, para impulsar cada espacio de la ciudad, humanizándolo para el buen vivir de cada habitante, en el marco de la Segunda Transformación (2T) contemplada en la Ley del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), direccionada por el presidente Nicolás Maduro.

Asimismo, detalló que estas acciones son prioritarias en respuesta a las consultas populares, debido a que esta deficiencia afecta la calidad de vida diaria de los vecinos y vecinas. Igualmente, indicó que la vialidad se encontraba en mal estado debido a los trabajos de reparación de colectores y optimización de acueductos que se realizan generalmente por el deterioro o colapso de tuberías existentes.

En este sentido, Verenzuela señaló que de las 600 toneladas aprobadas por el alcalde Guzmán para la vía principal de San Pablo, ya se ha adelantado la aplicación de 260, dando respuesta a las necesidades expresadas por los residentes. Estas labores facilitan la movilidad y el desarrollo económico en ambos sectores, ya que las mejoras buscan no solo optimizar el tránsito vehicular, sino también prevenir accidentes o situaciones de riesgo.

En cuanto a la calle Sucre del Casco Central de Turmero, el director municipal de Vialidad destacó que las 200 toneladas aplicadas permitieron rehabilitar por completo este importante tramo urbano, que registra alto tránsito peatonal y vehicular. La intervención corrige baches y desniveles, mejorando significativamente la circulación y las condiciones de acceso para comercios, viviendas y servicios esenciales ubicados en esta zona estratégica.

Finalmente, Verenzuela concluyó que estos logros son posibles gracias al apoyo y articulación entre los tres niveles de gobierno. Los avances en ambos sectores, afirmó, son resultado de la gestión a cargo de la gobernadora Joana Sánchez y del alcalde Carlos Guzmán, quienes hacen posible esta acción concreta en el municipio.

PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO | FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO