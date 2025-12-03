Realizada Plenaria de la Consulta Nacional del Movimiento por la Paz y la Vida

La actividad se centró en el desarrollo de mesas de trabajo, para discutir el Plan de Gestión 2025-2031 del movimiento, contando con una amplia participación ciudadana de los estados Carabobo, Distrito Capital, Miranda, La Guaira y Aragua

CUIDAD MCY.-En un ambiente de compromiso, participación y fuerza del liderazgo del Poder Popular, se llevó a cabo con éxito la Plenaria de la Consulta Nacional del Movimiento por la Paz y la Vida de la región central, desdé la Comuna Socialista Guasimal, en el municipio Girardot.

El evento que se realizó siguiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro Morros, con el apoyo de la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, reunió a representantes de los estados Carabobo, Distrito Capital, Miranda, La Guaira y Aragua, junto a diversas organizaciones sociales.

La actividad fue liderada por el alto comisionado Presidencial por la Paz y la Vida, Alexander “Mimou” Vargas, junto a Rafael Rosales, director del Movimiento por la Paz y la Vida de Aragua, y directivos de los demás estados participantes.

El objetivo central fue debatir ideas y propuestas clave, para seguir promoviendo la convivencia pacífica y el bienestar colectivo desde el territorio, en el marco del Plan de Gestión 2025-2031 del Movimiento.

BASES POPULARES PROPONEN

La Plenaria se inició con la presentación de proyectos e ideas directamente de los asistentes de los diversos sectores sociales, donde se busca aportar soluciones que garanticen la paz en sus comunas y circuitos comunales”.

Además, el espacio de debate fue epicentro para que las bases populares elevaran su voz, ejercer su liderazgo y participar con conciencia en este proceso democrático.

“Mimou” Vargas subrayó que las propuestas nacen directamente de las comunidades: “Estamos muy contentos porque tenemos un documento bien amplio, bien sólido, de cómo hacer nuestra guía de navegación 2025-2031, Todas las propuestas que estamos recibiendo, que son miles y miles, nacen en las comunidades, en barrios, escuelas, esquinas, cuadras y veredas”, afirmó Vargas.

En ese mismo contexto, el Alto Comisionado resaltó que, entre los proyectos recibidos, destaca el fortalecimiento del deporte como herramienta principal para la paz.

«Es una propuesta interesantísima sobre el tema de la paz, que el movimiento siga llevando el deporte a las comunidades como herramienta principal del diálogo y el encuentro, para evitar los momentos de ocio, para que los niños y niñas se vayan al deporte”,’ puntualizó.

Vargas también señaló que el documento final de propuestas será revisado personalmente por Héctor Rodríguez, Vicepresidente Sectorial para el Socialismo Social y Territorial, como parte de una reestructuración orientada por el Presidente Maduro.

«Vamos a preparar un documento bien amplio que va a ser prácticamente nuestro Plan de la Patria del Movimiento por la Paz y la Vida. Vamos a resetearnos a una nueva visión revolucionaria, nosotros también al movimiento lo estamos adecuando a los nuevos tiempos’’, agregó.

SE PROMUEVE LA INCLUSIÓN

Además de afianzar la organización y planificación en torno a la paz, el encuentro sirvió como un espacio fundamental para promover la inclusión social.

Rafael Rosales, director del Movimiento por la Paz y la Vida de Aragua, recalcó el compromiso con los sectores vulnerables.

“Nosotros a través de nuestro Movimiento por la Paz y la Vida, promovemos la inclusión de las personas con discapacidad, también queremos levantar nuestra voz en honor y honrar a todas esas personas que nos acompañan en esta gran fiesta”, indicó Rosales.

La inclusión fue destacada por los propios participantes, Génesis Chejade, asistente a la plenaria, comentó:

«Gracias al Movimiento Paz y Vida, que es un movimiento de inclusión, que nos da la visibilidad para los programas que tienen, no nos discriminan y siempre contamos con el apoyo de todas las políticas públicas que nos brinda el gobierno bolivariano”.

Finalmente, este evento marcó un paso firme en la construcción de la agenda social y territorial del Movimiento por la Paz y la Vida, para el próximo período de gestión.

