Nubosidad fragmentada se prevé en gran parte del país

CIUDAD MCY.- Autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para las próximas horas se estima cielo con nubosidad de fragmentada a parcial, además de zonas despejadas en gran parte del territorio nacional, reseñó una publicación en el canal de Telegram del ente.

No obstante, los especialistas advierten que durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se prevén mantos nubosos que generarán lluvias o lloviznas dispersas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.

De igual manera, el reporte indica que hacia la tarde y noche se espera el desarrollo de nubosidad con precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica ocasional, especialmente en las zonas del sur del país.

Respecto a la Gran Caracas, que comprende Miranda, La Guaira y el Distrito Capital, los pronosticadores estiman la presencia de mantos nubosos fragmentados asociados a lloviznas dispersas durante la madrugada, con mayor incidencia hacia las zonas montañosas de la entidad mirandina.

Asimismo, las autoridades no descartan la ocurrencia de chubascos aislados en la región de los Andes y el piedemonte barinés debido a la dinámica atmosférica actual.

FUENTE:VTV

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