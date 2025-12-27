Infraestructura vial de Cagua se fortalece con visión urbana y moderna

La obra de gran envergadura, que se ejecuta en la Calle Independencia, beneficiará directamente a más 500 familias y 300 comercios de la zona

CIUDAD MCY.-En un esfuerzo conjunto por elevar la calidad de vida de los ciudadanos y consolidar el desarrollo de ciudades modernas, el Gobierno Bolivariano avanza con éxito en la transformación integral de la calle Independencia, una de las arterias comerciales más transitadas del municipio Sucre, en el estado Aragua.

Esta obra de gran envergadura se ejecuta bajo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, enmarcadas en la Segunda Transformación (2T) del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad promovido por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y cuenta con el respaldo del alcalde de la jurisdicción, Wilson Coy.

Las labores en la zona incluyen una intervención profunda que abarca tanto la superficie vial como los servicios públicos subterráneos. Entre los avances más significativos destacan:

• Pavimentación: Colocación de más de 200 toneladas de asfalto en carpeta corrida, garantizando un tránsito vehicular y peatonal cómodo y seguro.

• Servicios Públicos: Instalación de 126 metros lineales de nuevas tuberías para aguas servidas, ampliando el diámetro de 8 a 12 pulgadas para optimizar el sistema en beneficio de comerciantes y familias del sector.

• Urbanismo: Construcción de 180 metros lineales de aceras y brocales (ida y vuelta), diseñados para ofrecer un paso peatonal agradable y accesible.

CIUDADES MÁS HUMANAS

Esta rehabilitación se alinea estrictamente con el Plan Derecho a la Ciudad, cuyo objetivo es crear espacios urbanos más humanos, ecológicos y funcionales.

Durante una inspección directa a los trabajos, la gobernadora Joana Sánchez destacó el impacto positivo de estas acciones.

«Estamos muy felices en Cagua junto a su líder municipal, Wilson Coy. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, se está transformando nuestro municipio, trabajando en el marco de la 2T para brindarle lo mejor a nuestra gente», expresó la mandataria regional.

Por su parte, el alcalde Wilson Coy subrayó el carácter técnico y social de la obra,

«Estamos en la calle Independencia donde modernizamos los colectores, pasando de 8 a 12 pulgadas para mayor capacidad. Además, estamos cumpliendo con la meta de ciudades más humanas con la recuperación total de los espacios peatonales».

Finalmente, el burgomaestre enfatizó que, tras la culminación de la capa asfáltica, se espera entregar la obra al 100% en los próximos días, reafirmando el compromiso del Gobierno Bolivariano con el bienestar del pueblo sucrense.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY |

FOTOS CORTESÍA