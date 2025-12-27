Plataforma en línea del Cmdnna agiliza autorizaciones de viaje en Girardot

El sistema permite obtener permisos legales para el traslado de menores de edad, con validación institucional y disponibilidad permanente

CIUDAD MCY.-Con el objetivo de facilitar el cumplimiento legal a madres, padres y representantes, la alcaldía del municipio Girardot, por medio del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Cmdnna), implementó un sistema digital innovador para la expedición de autorizaciones de viaje, disponible de forma remota y gratuita en el estado Aragua.

La herramienta, inédita en la entidad, permite gestionar en línea los permisos requeridos para el traslado de niños, niñas y adolescentes, eliminando esperas, reduciendo trámites presenciales y garantizando acceso permanente las 24 horas del día desde cualquier lugar.

El procedimiento se realiza a través del portal oficial www.alcaldiadegirardot.gob.ve, donde los usuarios deben ingresar a la sección de trámites en línea y crear un perfil personal.

Una vez dentro de la plataforma, el solicitante completa un formulario con los datos del niño, niña o adolescente, sus representantes legales y el acompañante autorizado, adjuntando la documentación digitalizada correspondiente, como partidas de nacimiento y cédulas de identidad.

Tras la verificación y validación de la información por parte del equipo especializado del Cmdnna, la autorización es remitida al correo electrónico del solicitante, lista para su descarga e impresión inmediata, lo que garantiza un proceso ágil, seguro y conforme a la normativa vigente.

Este sistema cobra especial relevancia durante la temporada decembrina, período en el que aumenta el desplazamiento de familias aragüeñas hacia el litoral y las costas del estado Aragua, viajes que, de acuerdo con la ley, ameritan la respectiva autorización cuando se trata de niños, niñas y adolescentes.

La automatización de este trámite se enmarca en la Tercera Transformación (3T) del Plan de las Siete Transformaciones (7T), impulsada por el presidente Nicolás Maduro y respaldada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, que está orientada a la seguridad ciudadana, la paz y la justicia, al fortalecer los mecanismos de control, prevención y protección integral de la población infantil y adolescente.

De manera complementaria, el Cmdnna mantiene activo el servicio presencial de atención contra traslados ilícitos en el Terminal de Maracay, donde además de gestionar autorizaciones de viaje, se orienta a los ciudadanos sobre el uso de esta plataforma digital, promoviendo su adopción para futuros trámites desde el hogar.

Con este mecanismo, la alcaldía del municipio Girardot refuerza la prevención de traslados irregulares, promoviendo procesos legales, seguros y accesibles para las familias.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY|

