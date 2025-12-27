Acreditación campesina impulsa el desarrollo rural en Mariño

La actividad encabezada por el alcalde Carlos Guzmán permitió consolidar la planificación productiva del territorio comunal, promoviendo un modelo agrícola organizado y sustentable

CIUDAD MCY.-El ordenamiento y la planificación productiva del territorio comunal continúan avanzando en el municipio Santiago Mariño tras la acreditación de 32 consejos campesinos integrados en 29 comunas, en respaldo al desarrollo agrícola y rural.

La actividad se realizó en la comuna “Cilia Flores”, donde se efectuó la entrega formal de las acreditaciones a los consejos campesinos, como parte del proceso de organización del Poder Popular y del acompañamiento institucional al sector agrícola del municipio.

En la jornada participó el secretario para el Desarrollo Agroalimentario del estado Aragua, José Gregorio Hernández; el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán; y el coordinador regional del Instituto Nacional de Tierras (INTI), Alberto Mora, quienes compartieron con los representantes y voceros de las comunas.

Esta acción se inscribe en los lineamientos del Plan de las Siete Transformaciones (7T), específicamente en la 1T: “Transformación Económica”, impulsada por el presidente Nicolas Maduro y respaldada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, estando orientada a dinamizar la producción nacional desde el territorio, fortaleciendo las capacidades organizativas del sector campesino y promoviendo un modelo productivo sustentado en el trabajo comunal.

De esta manera, la acreditación de los consejos campesinos se traduce en una herramienta concreta para fortalecer el ordenamiento y la planificación productiva de la municipalidad, garantizando mayor articulación entre las comunas y las instituciones, y avanzando en la consolidación de una economía agrícola organizada desde las comunidades.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY |

FOTOS | CORTESIA