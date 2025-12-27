Ciudad MCY

Acreditación campesina impulsa el desarrollo rural en Mariño

PorRafael Velásquez

Dic 27, 2025

 

La actividad encabezada por el alcalde Carlos Guzmán permitió consolidar la planificación productiva del territorio comunal, promoviendo un modelo agrícola organizado y sustentable

CIUDAD MCY.-El ordenamiento y la planificación productiva del territorio comunal continúan avanzando en el municipio Santiago Mariño tras la acreditación de 32 consejos campesinos integrados en 29 comunas, en respaldo al desarrollo agrícola y rural.

La actividad se realizó en la comuna “Cilia Flores”, donde se efectuó la entrega formal de las acreditaciones a los consejos campesinos, como parte del proceso de organización del Poder Popular y del acompañamiento institucional al sector agrícola del municipio.

En la jornada participó el secretario para el Desarrollo Agroalimentario del estado Aragua, José Gregorio Hernández; el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán; y el coordinador regional del Instituto Nacional de Tierras (INTI), Alberto Mora, quienes compartieron con los representantes y voceros de las comunas.

Esta acción se inscribe en los lineamientos del Plan de las Siete Transformaciones (7T), específicamente en la 1T: “Transformación Económica”, impulsada por el presidente Nicolas Maduro y respaldada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, estando orientada a dinamizar la producción nacional desde el territorio, fortaleciendo las capacidades organizativas del sector campesino y promoviendo un modelo productivo sustentado en el trabajo comunal.

De esta manera, la acreditación de los consejos campesinos se traduce en una herramienta concreta para fortalecer el ordenamiento y la planificación productiva de la municipalidad, garantizando mayor articulación entre las comunas y las instituciones, y avanzando en la consolidación de una economía agrícola organizada desde las comunidades.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY |
FOTOS | CORTESIA

