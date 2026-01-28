Aragua afina la planificación de deporte adaptado con miras a los Juegos Paranacionales 2026

CIUDAD MCY.- Siguiendo instrucciones de la Gobernadora Joana Sánchez, el Instituto Regional del Deporte de Aragua, junto a un equipo multidisciplinario, llevó a cabo reuniones estratégicas de planificación y articulación con dirigentes de las distintas disciplinas del deporte adaptado del estado, de cara a los Juegos Paranacionales 2026.

El encuentro tuvo como objetivo central fortalecer la organización, el trabajo en equipo y la estructura técnica del deporte adaptado en la región. Esto con el fin de consolidar una visión integral que garantice la inclusión, preparación óptima y desarrollo competitivo de nuestros paratletas.

En la jornada participaron representantes de disciplinas como karate, taekwondo, boccia, esgrima, tenis, atletismo, kickboxing y bádminton adaptados, así como ajedrez visual, voleibol sentado y la Asociación de Sordos del estado Aragua. Su presencia reafirma el compromiso institucional con la diversidad, la inclusión y el alto rendimiento.

Desde Aragua seguimos avanzando con planificación, organización y determinación, convencidos de que el deporte adaptado es un pilar fundamental para construir una sociedad más justa, humana e inclusiva, y para proyectar el talento de nuestros paratletas a nivel nacional.

FUENTE : PRENSA IRDA

FOTOS: PRENSA IRDA