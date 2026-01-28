XX Juegos Nacionales Estudiantiles iniciaron con fase intercursos en todo el país

CIUDAD MCY.- Este miércoles, en la Escuela Técnica Industrial Carlos Fiol, en el sector Catia La Mar del estado La Guaira, se dio inicio a la fase intercursos de la vigésima edición de los Juegos Nacionales Estudiantiles.

Durante la inauguración, el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, indicó que estos juegos son parte de un sistema del deporte nacional que tiene varios objetivos.

“El primero es cuidar al pueblo venezolano. Todo el mundo sabe que la mejor forma de estar sanos desde el punto de vista corporal y desde el punto de vista mental en un mundo donde las redes sociales, la guerra militar, el bombardeo, las invasiones, la guerra cognitiva, prácticamente nos mantienen en una angustia permanente», subrayó.

De la misma forma, Rodríguez detalló que el segundo objetivo está orientado a desarrollar todo el potencial competitivo de los jóvenes venezolanos, con el fin de que puedan desarrollar sus capacidades y sentirse orgullosos de sus logros individuales y colectivos.

“Queremos que estén orgullosos de llevar al municipio, de llevar al estado, de llevar al país a la gloria y ver nuestras banderas, nuestro tricolor, nuestros himnos sonar y resonar en los espacios nacionales e internacionales”, agregó.

El evento inaugural estuvo acompañado por el Ministro de Deporte, Franklin Cardillo; el gobernador local, José Alejandro Terán; representantes de diversas federaciones deportivas, docentes, entre otras personas.

Los Juegos Estudiantiles buscan incorporar a niñas, niños y adolescentes estudiantes en actividades deportivas masivas, que incrementen la generación de relevo olímpica y no olímpica en el deporte nacional.

Esta XX edición reúne a estudiantes deportistas entre los 9 y 14 años en las cerca de 20.000 instituciones educativas públicas, privadas y subvencionadas a nivel nacional.

La primera fase de esta edición de los Juegos Estudiantiles, se realizará del 28 de enero hasta el 27 de marzo en los 24 estados más Caracas, abarcando los 335 municipios del país. En ella se han inscrito 1.266.151 estudiantes atletas, que participarán en 33 disciplinas deportivas.

RESALTAR

FASES

– Intercursos: 28 y 29 de enero al 27 de marzo.

– Parroquial– Municipal: 13 abril al 22 de mayo.

– Estadal: 26 mayo al 23 de junio.

– Regional: 29 junio al 3 de julio.

– Nacional: 14 julio al 30 de julio.

YLAI OLMOS CASTILLO

FOTOS: CORTESÍA VICEPRESIDENCIA SOCIAL