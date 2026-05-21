Aragua albergará la 4ta Copa Ishikai de artes marciales

La Ciudad Jardín no solo será la anfitriona, sino el escenario donde el honor, la disciplina y el talento se batirán en un espectáculo sin precedentes.

CIUDAD MCY.- El estado Aragua se prepara para vestirse de gala y recibir la cuarta edición de la Copa Ishikai Venezuela, una cita que promete paralizar el universo marcial del país el próximo sábado 13 de junio en las instalaciones del emblemático Gimnasio Mauricio Johnson, del Polideportivo Las Delicias de Maracay.

Así lo dejó saber la shihan Carolina González, directora del Dojo Gonkai Ken C.A., quien durante una visita a nuestra casa editorial desbordó entusiasmo al anunciar los detalles de este magno evento.

«Todo el comité organizador está trabajando sin descanso desde ya. Queremos que esta experiencia no sea un torneo más, sino algo inolvidable para cada participante y asistente», afirmó González.

En el mismo orden de ideas, González afirmó que la Copa Ishikai ha dejado de ser una promesa local para convertirse en una realidad institucional de peso. Para esta edición, la organización ha confirmado una plantilla de árbitros calificados de talla internacional, garantizando la máxima justicia y nivel técnico en cada combate y ejecución.

ROMPIENDO RÉCORDS Y CRUZANDO FRONTERAS

En el mismo contexto, la entrenadora afirmó que el torneo de este año no solo busca mantener su prestigio, sino pulverizar sus propias marcas. La expectativa es alta: se proyecta superar el récord de 500 participantes provenientes de más de 60 clubes de todos los rincones de Venezuela.

El tatami del Mauricio Johnson vibrará con el intercambio cultural y deportivo gracias a la participación confirmada de las selecciones de México y Colombia, un ingrediente que eleva la competitividad a un nivel estelar.

Como si el roce internacional fuera poco, el evento contará con un respaldo institucional de lujo. El shihan Riger Agorrea, presidente de la Ishikai International, dirá presente en la capital aragüeña, un espaldarazo que consolida a Maracay como una plaza de respeto en el mapa marcial de la región.

Detrás de cada medalla hay sudor, y detrás de cada torneo, referentes que inspiran, Bryan Peña, destacado atleta de la Selección Nacional de Karate de Venezuela, no ocultó su emoción y extendió una invitación abierta a todo el país para sumarse a esta fiesta.

Asimismo, para Adrián Goncalves, este evento representa el escenario perfecto para foguear el semillero nacional y demostrar el poderío del karate venezolano, su llamado es un recordatorio de que la Copa Ishikai es el lugar donde nacen las leyendas y se consagran los esfuerzos diarios de cientos de jóvenes que ven en las artes marciales un estilo de vida.

Finalmente, Ishikai Venezuela y todas sus filiales han extendido la alfombra roja para un evento que reúne a las grandes personalidades del mundo marcial. El próximo 13 de junio, el Gimnasio Mauricio Johnson no solo albergará competencias; será el templo donde se fusionen la técnica, la pasión y la hermandad de tres naciones.

REINA BETANCOURT

FOTOS: BEATRIZ GUILARTE