Vinotinto femenina Sub 17 ya conoce a sus rivales en el Mundial

CIUDAD MCY.- La selección venezolana Sub 17 quedó emparejada junto a Japón, Francia y una selección africana aún por definir en el Grupo D del Mundial femenino de la categoría, a celebrarse en Marruecos a finales de año.

El sorteo se llevó a cabo en la sede de la FIFA en Zurich, Suiza, en el que se conoció el destino de los equipos participantes.

Esta será la cuarta participación de Venezuela en el máximo torneo de selecciones de la categoría, luego de conseguir uno de los boletos en el Sudamericano celebrado a principios de mes en Asunción y que vio a Brasil coronarse por sexta vez en su historia.

La Canarinha estará en el Grupo C junto a Canadá, Noruega y un representante africano. Chile compartirá el Grupo con España, México y Australia, mientras que Argentina enfrentará el Grupo A con el anfitrión Marruecos, Alemania y Nueva Zelanda.

El Mundial Sub-17 se celebrará del 17 de octubre al 7de noviembre.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA