Aragua brilla durante primera etapa de la Vuelta Ciclista al Táchira Femenina 2026

María Joaquina Sánchez y Stefany Aular aseguran doble podio para la delegación aragüeña, liderando también la clasificación juvenil. El equipo Lotería de Aragua se posiciona como fuerte aspirante al título general.

CIUDAD MCY.-La representación de Aragua inauguró su participación en la Vuelta Ciclista al Táchira Femenina 2026 con un destacado desempeño en la primera etapa, colocando a dos de sus pedalistas en el podio de la clasificación general.

La talentosa María Joaquina Sánchez cruzó la línea de meta en el segundo lugar, posición que fue replicada por la joven promesa Stefany Aular, quien concluyó en el tercer lugar. Este doblete aragüeño no solo se reflejó en la etapa, sino que también les otorga las mismas posiciones en la clasificación general provisional de la competencia.

El dominio de la delegación aragueña apoyada por el gobierno Bolivariano de Aragua y la gobernadora Joana Sánchez, se amplía en el renglón juvenil, donde Aular y Sánchez ocupan el primer y segundo lugar respectivamente, demostrando la solidez y proyección del ciclismo femenino aragüeño.

Gracias a este rendimiento colectivo, el equipo Lotería de Aragua suma dos podios y se ubica en un meritorio segundo lugar en la clasificación por equipos, solo por detrás del tradicional Lotería del Táchira. Con esta base, Aragua, a través de su representación compuesta por el equipo Lotería de Aragua y la Selección de Ciclismo, se perfila como uno de los principales candidatos a coronarse en la clasificación absoluta al final de la segunda etapa, a disputarse este domingo.

DECLARACIONES DE LAS PROTAGONISTAS:

María Joaquina Sánchez: “Finalizada esta primera etapa, una carrera bastante exigente, muy rápida, muy explosiva. Todas las corredoras estábamos muy parejas. Le doy gracias a Dios, a la virgencita, a todo el equipo, a todos los patrocinantes porque sin ellos no podríamos estar aquí, dando lo mejor de mí para poder pelear la general. Mañana daremos lo mejor, vamos por el primer lugar que nos espera”.

Stefany Aular: “No fue una carrera fácil, lo más difícil fue mantenernos en el lote, teníamos unas contrincantes muy fuertes, la verdad fue una carrera exigente. Somos juveniles y dimos la talla, no nos dejamos hacer menos y gracias a Dios pudimos lograr el segundo y tercer lugar en la general. Mañana saldremos a conquistar todo el podio en la juvenil y buscar darle una etapa a Aragua en la general”.

AGRADECIMIENTO AL APOYO INSTITUCIONAL Y PRIVADO

La participación del equipo Lotería de Aragua en esta importante justa nacional es posible gracias al respaldo del Gobierno Bolivariano de Aragua, la gobernadora Joana Sánchez, el Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), así como de aliados estratégicos como Parque Acuático Maracay, Refriamérica, Industrias Diana y Flextrim, entre otros, quienes creen y apuestan por el talento deportivo aragüeño.

