Richard Blanco anunció su retiro del fútbol profesional

CUIDAD MCY.-La temporada 2026 de la Liga Futve y los venideros torneos ya no serán iguales. Richard Blanco, goleador de raza, anunció su retiro como futbolista profesional a través de su red social instagram. Allí dejó un mensaje de agradecimiento por lo que fue su carrera futbolística “Hoy no vengo a hablar solo de goles. Vengo a cerrar un capítulo de mi vida”.

Con 43 años, el avioncito, cerró una etapa de su vida en donde aportó más de doscientos goles para hacer historia en el fútbol criollo.

“Hoy me despido con 207 goles, siendo el segundo goleador histórico del fútbol venezolano. Un número que habla de constancia, de años de trabajo y de respeto por este deporte. Pero más allá de las cifras, me quedo con lo que el fútbol me dio cuando más lo necesité, cuando parecía imposible seguir”, continuó el comunicado.

Por último, el ahora exfutbolista no dejó pasar la oportunidad para agradecerle a todas las personas que confiaron en él, desde el inolvidable Lino Alonso hasta diversos compañeros, entrenadores, familiares e hijos que lo apoyaron durante su inmaculada carrera.

Fuente Líder en Deportes | Foto Cortesía