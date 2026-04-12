Aragua cae en intenso duelo ante Monagas por Copa TeleAragua

CIUDAD MCY.- Aragua Voleibol Club protagonizó un reñido encuentro a cinco sets ante Guácharas de Monagas (16-25, 25-18, 25-18, 19-25, 9-15), en una noche cargada de emoción en el Gimnasio Mauricio Johnson del Polideportivo Las Delicias, donde las líderes de la liga tuvieron que exigirse al máximo para llevarse la victoria 2-3 en el marco de la Copa TeleAragua.

El sexteto titular conformado por la capitana Leydi Colina, Fabiola Suárez (líbero), “Duda” Veronez, Yllen Gutiérrez, Kamilly Vitória, Dora Barrios y Nelxalba Mejías salió a la cancha con determinación para medirse ante un rival de gran jerarquía.

El encuentro inició cuesta arriba para las locales, quienes cedieron el primer set 16-25. Sin embargo, Aragua reaccionó con carácter y ajustó su juego para igualar las acciones en el segundo set (25-18), mostrando solidez defensiva y efectividad en ataque.

El impulso se mantuvo en el tercer parcial, donde nuevamente Aragua impuso su ritmo para colocarse arriba en el marcador 2-1 (25-18), obligando a Guácharas a exigirse al máximo.

Lejos de rendirse, el conjunto visitante respondió en el cuarto set (19-25), llevando el partido a un decisivo quinto parcial. En el tie-break, la experiencia de las líderes terminó marcando la diferencia, aunque no sin antes enfrentar una férrea resistencia del equipo aragüeño, que luchó cada punto hasta caer 9-15.

El resultado final (2-3) refleja la intensidad de un compromiso en el que Aragua Voleibol Club puso en aprietos a uno de los equipos más sólidos del campeonato, evidenciando su crecimiento competitivo y capacidad de respuesta en momentos clave.

La serie continuará este domingo, nuevamente en casa, donde Aragua buscará igualar la balanza frente a Guácharas de Monagas en el segundo encuentro de esta doble jornada de liga, en una jornada que además pondrá en juego la Copa Vías de Aragua.

PRENSA ARAGUA VC

FOTO: CORTESIA