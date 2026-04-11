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Venezuela arrancó con oro y plata torneo internacional de ciclismo en Colombia

PorLuisa Pedroza

Abr 11, 2026

CIUDAD MCY.- La selección de Venezuela conquistó medallas de oro y plata en la prueba de velocidad por equipos durante la jornada inaugural del Grand Prix de Ciclismo de Pista, categoría C2, avalado por la Unión Ciclista Internacional (GP C2 UCI), que se celebra en Bogotá, Colombia.

 El trío masculino conformado por Hersony Canelón, Alberto Torres y Yorber Terán conquistó la presea dorada con un tiempo de 00:58.734.

Mientras que en la rama femenina, Carliany Martínez, Jaylmar Rodríguez y Michell Manzi suben al podio con plata tras marcar 1:08.347.

El evento se lleva a cabo en la Unidad Deportiva El Salitre donde se dan cita 231 corredores de 11 países en las categorías sub-23 y Élite, Juvenil y Prejuvenil.

En la competencia se contemplan cuatro jornadas para delegaciones de Colombia, Brasil, Cuba, Guatemala, Jamaica, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

El C2 UCI será clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, y todas las pruebas en la categoría élite otorgarán puntos válidos para el ranking UCI.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA 

Por Luisa Pedroza

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