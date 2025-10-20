Aragua celebra el 13° Aniversario del «Golpe de Timón» con entrega de obras públicas

**Con estas acciones afirman el papel de la Consulta Popular Nacional como herramienta fundamental de democracia participativa y protagónica

CIUDAD MCY.- En el marco de la conmemoración del Décimo Tercer Aniversario del Golpe de Timón y el «Obratón» llevado a cabo por el Gobierno Nacional este lunes, el estado Aragua ha sido escenario de un conjunto de inauguraciones y reinauguraciones de obras de infraestructura en el municipio Santiago Mariño, consolidando los resultados positivos de la última y Quinta Consulta Popular Nacional.

Las actividades, realizadas en perfecta articulación entre el Gobierno Nacional, regional, municipal y el Poder Popular, demuestran el compromiso con la construcción de espacios dignos para la comunidad, en total coherencia con el espíritu del «Golpe de Timón» de empoderar al pueblo para la autogestión y el autogobierno.

Las obras entregadas a las comunidades, producto de la voluntad popular expresada y priorizada en la reciente Consulta Popular Nacional, incluyen:.

Comuna «El Sol Nace por el Esequibo»: Reinauguración de la Cancha Deportiva Villa María, recuperando un espacio fundamental para el esparcimiento y la actividad física.

Inauguración del Consultorio Popular Villa María, fortaleciendo la atención primaria de salud en la zona.

Inauguración del Simóncito Comunitario, garantizando un espacio educativo inicial para los más pequeños.

Estas obras impactan directamente en 3 mil 889 habitantes, lo que se traduce en 1 mil 933 familias y 7 Comunas y Consejos Comunales.

Circuito Comunal «La Represa»: Reinauguración de la Cancha Deportiva Araguaney, devolviendo a la comunidad un punto de encuentro deportivo recuperado.

En esta Comuna habitan 5 mil 648 personas, lo que engloba a 2 mil 561 familias y 10 Circuitos y Consejos Comunales.

El secretario general para la 4ta Transformación en Aragua, Oscar Briceño, dijo que existía mejor forma de celebrar el aniversario del Golpe de Timón que entregando estos proyectos de la juventud con ellos que son el futuro de un país en revolución, además dijo que hay más de 200 proyectos a punto de culminarse para que ellos sigan siendo participes la construcción de su nación.

Isabela Ontiveros, miembro jóven del equipo que participó en este proyecto, expresó sentirse muy contenta al igual que el resto de la muchachada no solamente porque el proyecto que eligieron se ejecutó y ahora podrán contar con espacios para el libre y sano esparcimiento, sino también porque le ofrecen así a la juventud una plataforma para alejarse del ocio y cambiar su estilo de vida mediante las actividades productivas que organizarán en esa Cancha.

Comuna «Pueblo Noble de Aragua es Turmero»: Inauguración de la Cancha Deportiva Triunfadores 14 de Abril, un proyecto de construcción completado al 100%, que beneficiará directamente a los habitantes de la localidad.

En todo el estado Aragua se han financiado 1 mil 185 proyectos comunitarios gracias a todas las Consultas anteriormente mencionadas, de las cuales 817 han culminados en su totalidad.

Estas realizaciones son el reflejo de las políticas de impulso social promovidas por el presidente Nicolás Maduro.

La materialización de estos proyectos fue posible gracias a la responsabilidad y el trabajo conjunto de la vocera del Poder Popular para la gobernación de Aragua, Joana Sánchez, el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, y el director del Consejo Federal de Gobierno, Manuel Pérez, quienes, junto al Poder Popular, trabajan en una alineación estratégica para dar respuesta a las necesidades planteadas por el pueblo.

EJE DEL SOCIALISMO TERRITORIAL

El «Golpe de Timón» hace referencia al discurso y conjunto de directrices emitidas por el Comandante Hugo Chávez Frías el 20 de octubre de 2012, en un Consejo de Ministros posterior a su victoria electoral.

Esta línea maestra fue un llamado a la revisión, rectificación y reimpulso de la Revolución Bolivariana, centrando sus esfuerzos en la aceleración de la construcción del Socialismo en lo territorial y, específicamente, en la consolidación del Poder Popular a través de las Comunas.

La consigna clave que emanó de este discurso fue «¡Comuna o Nada!», institucionalizando la Comuna como el eje transversal de todas las políticas del Gobierno Nacional y la vía para construir una democracia directa, verdaderamente participativa y protagónica.

MARIA JOSÉ PARA| CIUDAD MCY | FOTO CORTESÍA