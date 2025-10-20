Asodiam llevó educación y concientización sobre el cáncer de mama

En la sesión informativa se abordaron métodos de autoexploración mamaria, signos de alerta y la relevancia de realizarse la mamografía y la ecografía mamaria de forma periodica

CIUDAD MCY.- La Asociación para el Diagnóstico en Medicina en Aragua (Asodiam) llevó a cabo una jornada de concientización bajo el lema «Tócate para que no te toque».

La actividad que tuvo lugar en la sala de espera de la institución, fue dirigida a los pacientes con el objetivo de fomentar la importancia de la detección temprana y los chequeos médicos regulares.

Esta importante jornada fue liderada por la presidenta de Asodiam, Ana Sandoval, quien estuvo acompañada por la doctora Fabiola Rivero, médico radiologo y parte del equipo que llevaron educación y concientización.

En la sesión informativa las autoridades abordaron los métodos de autoexploración mamaria, signos de alerta y la relevancia de realizarse la mamografía y la ecografía mamaria de forma periodica.

De esta manera el equipo de Asodiam reafirma el compromiso de promover educación y orientación a las féminas para que adopten un rol activo en el cuidado de su salud

IRENE RODRÍGUEZ | FOTO CORTESÍA