Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Asodiam llevó educación y concientización sobre el cáncer de mama

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Oct 20, 2025

En la sesión informativa se abordaron métodos de autoexploración mamaria, signos de alerta y la relevancia de realizarse la mamografía y la ecografía mamaria de forma periodica

CIUDAD MCY.- La Asociación para el Diagnóstico en Medicina en Aragua (Asodiam) llevó a cabo una jornada de concientización bajo el lema «Tócate para que no te toque».

La actividad que tuvo lugar en la sala de espera de la institución, fue dirigida a los pacientes con el objetivo de fomentar la importancia de la detección temprana y los chequeos médicos regulares.

Esta importante jornada fue liderada por la presidenta de Asodiam, Ana Sandoval, quien estuvo acompañada por la doctora Fabiola Rivero, médico radiologo y parte del equipo que llevaron educación y concientización.

En la sesión informativa las autoridades abordaron los métodos de autoexploración mamaria, signos de alerta y la relevancia de realizarse la mamografía y la ecografía mamaria de forma periodica.

De esta manera el equipo de Asodiam reafirma el compromiso de promover educación y orientación a las féminas para que adopten un rol activo en el cuidado de su salud

IRENE RODRÍGUEZ | FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Venezuela

«Golpe de Timón: Un antes y un después, una nueva historia»

20 de octubre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Aragua celebra el 13° Aniversario del «Golpe de Timón» con entrega de obras públicas

20 de octubre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Inameh informa sobre perturbación atmosférica por paso de onda tropical número 48

20 de octubre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Asodiam llevó educación y concientización sobre el cáncer de mama

20 de octubre de 2025 Beatriz Guilarte