Aragua celebró 105to Aniversario de la Aviación Militar Bolivariana

Con presencia de la jefa del Ejecutivo regional y autoridades locales, el presidente de la República y comandante en Jefe de la FANB, Nicolás Maduro envió un mensaje de gratitud: “Celebramos el valor, la disciplina y la fuerza de quienes han cuidado, y siguen cuidando el cielo azul de esta Patria”

CIUDAD MCY.-El presidente de la Republica y comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, Nicolás Maduro, instó a los integrantes de la Aviación Militar Bolivariana a “estar imperturbables en su serenidad, alertas y listos para defender la Patria”.

Las declaraciones se produjeron en el marco del acto conmemorativo por los 105 años de la Aviación Militar Bolivariana y los 33 años de la Gesta Heroica del 27 de noviembre de 1992, ceremonia que fue liderada por el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López; con la presencia de la gobernadora Joana Sánchez; el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, y el secretario Nacional de Soberanía y Paz de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, Zaied Méndez.

En su mensaje, transmitido con motivo de la celebración del componente que se llevó a cabo en la Base Aérea El Libertador del estado Aragua, el Jefe de Estado aseveró que “este acto de hoy los invita a reflexionar sobre el contexto de desafíos y retos que enfrenta la Patria”.

“La Aviación Militar cumple hoy 105 años, y con ella celebramos el valor, la disciplina y la fuerza de quienes han cuidado, y siguen cuidando el cielo azul de esta Patria durante más de un siglo,” enfatizó.

Asimismo, recordó el 33º aniversario de la Gesta Heroica del 27 de noviembre de 1992, un evento “que marcó el renacimiento moral de la Aviación Militar Venezolana, y que declaró para siempre su carácter Bolivariano”.

“Honramos esta fecha con profundo sentido. La Revolución Bolivariana ha logrado avanzar para que el país crezca, y se expandan los mercados y la economía, preservando la vida, la dignidad y la soberanía de nuestra Patria”, refirió.

“VUELO MAGISTRAL”

Durante su intervención, el ministro Padrino López destacó el papel de la aviación y de los soldados que integran este componente militar en la protección de la nación, al tiempo que rindió homenaje a los protagonistas y mártires de la rebelión militar del 27 de noviembre.

“Es día de la gloriosa Aviación Militar Bolivariana y de nuestros soldados que alzan el vuelo magistral en la defensa de la patria. En honor a ellos y a los mártires del 27 de noviembre», manifestó el titular de Defensa.

MARCOS GAVIDIA CIUDAD MCY |

CON INFORMACIÓN DE PORTALES NACIONALES

FOTOS PRENSA PRESIDENCIAL |FOTOS GBA