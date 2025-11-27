Reactivado pozo de El Castaño favoreciendo a más de 400 familias

CIUDAD MCY.- En el marco de la segunda transformación que contempla ciudades humanas, infraestructuras y servicios públicos, establecidas en las 7T por el Presidente Nicolás Maduro Moros, se realizó el montaje de equipamiento y activación del pozo profundo de agua potable en la calle 6 de El Castaño, municipio José Félix Ribas del estado Aragua.

Así lo informó Raidmond Gilbonio, director de asuntos para las aguas de la Alcaldía de Ribas, quién detalló que se instaló un equipo sumergible, se reparó el manifold (en el sistema de válvulas y tuberías) completamente y se revisó el tablero de control para el óptimo funcionamiento del pozo y garantizar el suministro del vital líquido a los vecinos de la zona.

Recalcó el Funcionario público, que con la activación del pozo de agua se están beneficiando más de 400 familias del sector El Castaño, gracias al apoyo de la gobernadora Joana Sánchez y del alcalde Juan Carlos Sánchez, para avanzar en el fortalecimiento de los servicios públicos de la jurisdicción ribense.

PRENSA RIBAS | FOTOS: CORTESÍA