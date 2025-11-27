Turmero celebra 405 años de historia con fe y tradición

La ceremonia eclesiástica sirvió como espacio fundamental para reforzar la fe y el amor por Turmero, además los fieles feligreses elevaron sus oraciones con mucho amor por el bienestar de la ciudad y sus habitantes

CIUDAD MCY.-En un día lleno de júbilo, la ciudad de Turmero, capital del municipio Santiago Mariño, no solo despertó con música, sino que vibró con alegría y orgullo para celebración de su 405° aniversario de fundación y exaltación como parroquia eclesiástica.

La jornada estuvo marcada por una profunda devoción religiosa y el anuncio de importantes avances en infraestructura por parte del Gobierno municipal.

El epicentro de la celebración fue la Iglesia Nuestra Señora de Candelaria, donde se llevó a cabo una emotiva misa solemne.

La eucaristía fue oficiada por el padre José Bracamontes y contó con la presencia de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez; el alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán; el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Manuel Hernández; así como autoridades militares, cuerpos de seguridad y los habitantes de la localidad.

TIERRA DE FE INQUEBRANTABLE

Durante la homilía, el padre Bracamontes destacó la esencia espiritual que ha caracterizado a la ciudad a lo largo de cuatro siglos.

«Turmero es una tierra de fe. Ya son 405 años de historia en los que Turmero sigue marcando pauta en los Valles de Aragua. Esta ciudad nace de la fe y hoy cada uno de nosotros renace con ella, llenándonos de la fuerza y la alegría que se irradia en esta fiesta», expresó el sacerdote.

Asimismo, exaltó el fervor creciente de la feligresía: «La fe en este pueblo no solo se mantiene, sino que sigue creciendo. Ver esa participación activa en la liturgia, el canto, los aplausos y la alegría de la gente, es un testimonio que nos entusiasma a todos».

*CELEBRACIÓN A LO GRANDE*

En el marco de la festividad, el alcalde Carlos Guzmán anunció una celebración «a lo grande», destacando un cronograma diverso que incluye la entrega de 10 obras de envergadura para el beneficio de los mariñenses.

«Hoy, celebrando los 405 años de elevación a parroquia eclesiástica, estamos entregando 10 obras bastante importantes en el municipio Santiago Mariño», informó el burgomaestre.

Entre las inauguraciones más destacadas figura el Ateneo de Turmero, un proyecto bandera de la actual gestión.

Guzmán detalló que este espacio se convertirá en un pilar fundamental para el desarrollo artístico local:

«Es una obra vital para la cultura de nuestro municipio, para los cultores, artistas plásticos y niños. Contará con espacios para formación en música y artes plásticas, un café, una plaza y un auditorio que estamos construyendo desde cero».

Finalmente, la máxima autoridad municipal subrayó que estas ejecuciones están alineadas con el Plan de la Aragüeñidad, impulsado por la gobernadora Joana Sánchez, reafirmando el compromiso de trabajar en unidad por el bienestar y el desarrollo integral de Turmero y sus habitantes.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY |

FOTOS PRENSA GBA