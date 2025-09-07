Aragua celebró con éxito la novena edición del Boxeo Verde              

***Esta jornada tiene como propósito masificar el deporte y a la vez crear conciencia ambientalista en los niños y jóvenes***

CIUDAD MCY.- Este sábado con gran entusiasmo y espíritu competitivo se llevó a cabo la novena Edición del Boxeo Verde, una jornada deportiva y ambiental que busca masificar el deporte en la comunidad y fomentar el intercambio entre clubes del estado Aragua.

La actividad se desarrolló en la cancha techada de la comunidad de San José, donde se reunieron niños y jóvenes de 24 escuelas de boxeo de toda la entidad para participar en 16 combates amistosos. En total, más de 30 atletas se dieron cita en este evento que combina el deporte con la conciencia ecológica.

BOXEO CON PROPÓSITO: DEPORTE Y ECOLOGÍA UNIDOS

Jesús Carabaño, coordinador del programa Boxeo Verde y representante del grupo Green Sport, destacó que esta iniciativa forma parte de un proyecto más amplio que promueve el “boxeo con propósito”.

Green Sport es una organización que integra diversas disciplinas deportivas con el objetivo de realizar eventos que generen conciencia sobre la conservación del medio ambiente.

“Queremos que los atletas comprendan la importancia de cuidar nuestros espacios verdes, nuestras playas, ríos y montañas. El Boxeo Verde es una herramienta para educar y sensibilizar desde el deporte”, expresó Carabaño.

ARBORIZACIÓN Y COMPROMISO AMBIENTAL

Como parte del cierre de la jornada, los participantes realizaron una actividad de arborización en la avenida principal de San José, reafirmando el compromiso del programa con el cuidado del entorno.

Además, Carabaño informó que Green Sport realiza semanalmente actividades de exhibición e intercambio en distintas comunidades. Recientemente, en el marco del Día Internacional de las Playas, se llevó a cabo una jornada de recolección de desechos sólidos en Playa Los Cocos. Este año, la acción ambiental se trasladará a La Ciénaga los días 19, 20 y 21, donde se espera una participación masiva.

BOXEADORES CON CONCIENCIA

Yonaiker Armas de 10 años, de la escuela Los Hermanos Armas, perteneciente a la comunidad de La Cooperativa, ha participado 26 combates de los que ha salido invicto, participa en esta disciplina desde los 5 años, “Mi sueño es ser campeón del boxeo en el mundo, quiero ganar muchos títulos”.

Joifer Rodríguez, tiene 2 años practicando boxeo, “Quiero ser un gran profesional del boxeo, porque es disciplina y resistencia”.

REINA BETANCOURT || FOTOS CIUDAD MCY