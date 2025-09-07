Arrancó 1era fase de los Juegos Deportivos Comunales 2025 en Aragua

***Esta jornada deportiva, impulsada por el gobierno regional a través del IRDA, viene enmarcada en el Plan de las 7T, donde se fomenta la integración y el trabajo en equipo entre las comunidades***

CIUDAD MCY.- Este sábado 9 de septiembre, el Complejo Deportivo Los Samanes en Girardot fue el escenario del lanzamiento oficial de los Juegos Deportivos Comunales 2025, en su etapa Inter-Consejos Comunales. La actividad, impulsada por el Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), se enmarca en el cuarto vértice del Plan de las Siete Transformaciones promovido por el presidente Nicolás Maduro.

De acuerdo a la información suministrada por el licenciado Edgardo Díaz, vicepresidente del IRDA, la jornada inaugural contó con la participación de las 27 comunas del municipio de Girardot, quien también agradeció al Comando de la ZODI Aragua por el amplio operativo desplegado para el inicio de esta actividad, así como a Protección Civil Aragua, Policía Nacional Bolivariana, Policía del Estado de Aragua, el Cuerpo de Bomberos y Policía Municipal de Girardot.

Durante su discurso, Díaz destacó que esta actividad se extenderá a todos los municipios aragüeños a partir del domingo 7 de septiembre. «Hoy hacemos el lanzamiento oficial desde el municipio de Girardot con 24 disciplinas deportivas que van a una fase eliminatoria. Primero se llevará a cabo la fase comunal, luego la fase intercomunal y finalmente la fase parroquial, culminando con un gran desfile de más de 4 mil atletas en el estadio Mauricio Johnson», indicó.

El directivo del IRDA subrayó que este proceso permitirá la captación y selección del talento deportivo para que las selecciones de Aragua representen al estado en la fase nacional que se llevará a cabo a mediados de diciembre en Mérida, Trujillo y San Cristóbal.

«Esto es posible gracias al esfuerzo del presidente Nicolás Maduro, quien ha aprobado los recursos necesarios para estos Juegos Nacionales, dando participación directa a las comunas», expresó Díaz.

En el mismo contexto, la legisladora Normedy Pariata, del Consejo Legislativo del Estado de Aragua (Cleba), también aplaudió el esfuerzo del presidente Maduro al lanzar este Plan Nacional de Deportes en todos los circuitos comunales.

«Aragua no se quedó atrás; nuestra gobernadora Joana Sánchez está haciendo un gran esfuerzo en materia deportiva. Aquí está todo el equipo de masificación deportiva del IRDA junto a nuestros dirigentes comunales y, sobre todo, nuestros niños, niñas y adolescentes», comentó Pariata.

Entre los participantes se encontraba Gabriela Torres, joven atleta de gimnasia rítmica de nueve años que vive en La Candelaria. Gabriela comenzó a practicar este deporte desde los tres años y expresó su emoción por participar en estos juegos: «Es una gran oportunidad para mostrar lo que hemos aprendido y conocer a otros niños que también aman el deporte».

REINA BETANCOURT || FOTOS CIUDAD MCY