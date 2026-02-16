Aragua conquista la Vuelta a Barinas

La delegación aragüeña se impuso en la tradicional competencia barinesa, destacando ampliamente en ambas ramas

CIUDAD MCY.-El ciclismo aragüeño vive un momento dorado. En una jornada histórica para la entidad, los pedalistas de Aragua se adjudicaron la victoria en la Vuelta a Barinas, logrando un contundente dominio en las categorías femenina y juvenil masculina.

La jornada estuvo marcada por el brillo imparable de las corredoras aragüeñas. La máxima representación estuvo a cargo de María Joaquina Sánchez, quien se alzó con el título en la rama femenina, demostrando un gran nivel competitivo.

El dominio de Aragua en esta categoría se vio reforzado por la destacada actuación de Valery Montero, quien completó una excelente participación al ubicarse en el quinto lugar de la clasificación general.

Pero la hazaña no terminó ahí. En la categoría juvenil masculino, la delegación aragüeña firmó una actuación prácticamente perfecta, al colocar a cuatro de sus corredores en el podio, ocupando los puestos 2, 3, 4 y 5. Los encargados de escoltar al campeón fueron: Rikeyberth Alvarado (2° lugar), Denny Mendoza (3° lugar), Angel Jiménez (4° lugar) y José Pérez (5° lugar), quienes demostraron la potencia y el gran trabajo en equipo de la representación local.

Para esta edición del clásico barinés, Aragua dijo presente con una nutrida y potente delegación conformada por los equipos de Lotería de Aragua, Selección de Aragua y Team La Escuela Aragua, estructuras que han venido trabajando de manera articulada para potenciar el talento regional.

Este éxito rotundo es reflejo del impulso que ha recibido esta disciplina en la entidad. Desde el Gobierno Bolivariano de Aragua, y de la mano de la gobernadora Joana Sánchez, el ciclismo no solo se ha recuperado, sino que se ha consolidado como una potencia en la palestra nacional, brindando las herramientas y el apoyo necesario para que los atletas brillen en cada competencia.

La fiesta del ciclismo aragüeño continuará muy pronto. El próximo gran reto para la delegación será el Campeonato Nacional de Pista y Ruta, evento que además servirá como clasificatorio para los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles, donde Aragua espera seguir cosechando triunfos y poniendo en alto el nombre de la entidad.

HELY DANIEL RODRÍGUEZ

FOTO:PRENSA IRDA