Orope se transforma con plan integral de rehabilitación y saneamiento

Luisa Pedroza

Mar 9, 2026

La gestión municipal de Bolívar reafirma su compromiso de impulsar proyectos para el bienestar colectivo, mejorar espacios públicos y desarrollar las comunidades sanmateanas 

CIUDAD MCY.- En el marco del compromiso con el desarrollo urbano y el bienestar social de las comunidades, la gestión de la alcaldesa Marisol Rodríguez ejecutó con éxito un conjunto de acciones de recuperación de fachadas y saneamiento ambiental en el sector Orope.

El plan de intervención fue diseñado con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona, teniendo como uno de sus principales ejes la rehabilitación de las fachadas de viviendas particulares. Esta iniciativa busca no solo embellecer el sector, sino también fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo entre las familias beneficiadas, promoviendo espacios más dignos y agradables para la convivencia comunitaria.

Como parte del cronograma de obras, la escuela principal de la comunidad recibió una atención especial. El plantel educativo fue sometido a trabajos de renovación en sus paredes exteriores, brindando una imagen renovada y un entorno más adecuado para el desarrollo de las actividades académicas de niños y jóvenes del sector.

Por otro lado las cuadrillas municipales realizaron un operativo de limpieza y mantenimiento del sistema de alcantarillado. Estas labores incluyeron el despeje de desechos y sedimentos acumulados en las alcantarillas, acciones fundamentales para prevenir inundaciones durante las lluvias y garantizar el correcto flujo de las aguas pluviales, contribuyendo así a la protección de las viviendas y a la salud pública.

La gestión municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando proyectos que promuevan el bienestar colectivo, el mejoramiento de los espacios públicos y el desarrollo integral de las comunidades.

