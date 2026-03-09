Gran Misión Venezuela Joven permite materializar sueños de la juventud

CIUDD MCY.- Los sueños no son solo un hecho aislado y lejano, sino que acá en Venezuela los sueños son tangibles y se convierten en realidad; y eso uno lo ve en todos los proyectos de la Consulta Popular de la Juventud”, declaró la líder del Segundo Vértice (Producción, trabajo y emprendimiento: ¡Vamos a trabajar!) de la Gran Misión Venezuela Joven (GMVJ), Bellmary Landaeta, durante una entrevista para el programa Café en la Mañana que transmite Venezolana de Televisión (VTV).

Entre las tres bases que dirigen a la GMVJ, Landaeta mencionó el trabajo, la producción y el emprendimiento, los cuales se integran en cinco programas principales, los cuales incluyen:

La Juventud al Campo: El cual potencia a “jóvenes que abonan la tierra venezolana y que llevan a la mesa todos los productos cosechados en nuestros campos del país”.

El cual potencia a “jóvenes que abonan la tierra venezolana y que llevan a la mesa todos los productos cosechados en nuestros campos del país”. Emprender Juntos

La inserción laboral: En aras de ingresar lo más pronto posible a los jóvenes al campo laboral tras terminar la profesionalización.

En aras de ingresar lo más pronto posible a los jóvenes al campo laboral tras terminar la profesionalización. Certificaciones y pasantías

Oficios emergentes: Este programa busca beneficiar a motorizados, barberos, además de otros 16 oficios de la juventud venezolana.

“Toda la estructura de la Gran Misión Venezuela Joven está transversalizada; va engranada una con otra para darle ese acompañamiento sistémico a esa juventud venezolana que está en la Patria”, subrayó la representante de la GMVJ a la vez que convocó a la participación juvenil.

“Aquí estamos abiertos a hacer país todos los días”; y recordó que el único requisito para participar es ser venezolano.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA