Mujeres participaron en la marcha del 8-Mar en Ciudad de México

CIUDAD MCY.- La movilización conmemorativa del Día Internacional de la Mujer en la capital mexicana finalizó con una participación multitudinaria, resaltó la jefa de Gobierno local, Clara Brugada.

“Esta ciudad ha demostrado, una vez más, que es una capital de derechos y libertades, donde se respeta y garantiza plenamente cualquier expresión y manifestación. Hoy, más de 120 mil mujeres tomaron las calles de nuestra ciudad de manera pacífica, en una jornada que concluyó con saldo blanco”, escribió en la red social X.

Posteriormente, Brugada reconoció la labor de los policías para “salvaguardar la integridad” de las asistentes.

“Porque cuando las mujeres alzan la voz, la sociedad avanza y cuando sus derechos se garantizan, la justicia se fortalece”, destacó.

Asimismo, refirió que, al finalizar la protesta, “un grupo mayoritariamente de hombres vandalizaron uno de los edificios del Gobierno de la Ciudad de México”. Los involucrados fueron retirados por las manifestantes.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA