Aragua destaca en embellecimiento urbano y recuperación de flota de gas

Rodolfo Ramírez, secretario general de la 2T, presentó un balance de gestión destacando la recuperación de espacios y la optimización de Aragua Gas

CUIDAD MCY.-Con el objetivo de garantizar espacios comunes hermoseados y funcionales, además de fomentar un estado más limpio y ecológico, libre de desechos sólidos, el Gobierno de Aragua ofreció un balance destacado de las acciones emprendidas en toda la entidad.

La rueda de prensa, celebrada en la Avenida Casanova Godoy, estuvo encabezada por el secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, en compañía de Edinson Gutiérrez, presidente de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua).

EMBELLECIMIENTO COMUNAL

Rodolfo Ramírez enfatizó que las distintas acciones han permitido embellecer los municipios, mejorando la calidad de vida y el buen vivir de los ciudadanos.

«Que el pueblo aragüeño sepa que hemos atendido a más de 136 comunas en el estado donde se le han transferido recursos a través de Fundaragua y ellos están haciendo el seguimiento para la ejecución de todos los proyectos que fueron aprobados por el Ejecutivo Regional», expresó Ramírez.

GARANTIZANDO EL DERECHO A LA CIUDAD

El secretario Ramírez subrayó que la gobernadora Joana Sánchez ha priorizado garantizar el derecho a la ciudad bajo una visión urbana y ecológica.

En este sentido, destacó los logros del Plan Cayapa y las jornadas de limpieza y recolección de desechos sólidos:

* Se han recolectado más de 3.958 toneladas de desechos sólidos en cuatro meses.

* Se han desmalezado 1.462 metros cuadrados en diferentes municipios y puntos cruciales como el HCM, avenidas, comunas y costas.

* Se han atendido 19 instituciones educativas y seis dependencias militares del estado.

Ramírez también resaltó el trabajo articulado del equipo de Fundaragua, Aramica, Fundaparques y Vías de Aragua en la atención a las solicitudes de apoyo de los organismos de seguridad.

Finalmente, las autoridades reafirmaron su compromiso de seguir trabajando por el bienestar de los aragüeños y por una ciudad más limpia y moderna para fomentar el crecimiento del turismo y la economía.

ARAGUA GAS RENACE PARA EL PUEBLO

En un segundo punto, el secretario de la Segunda Transformación (2T) se refirió a la optimización del vital servicio de gas doméstico y el renacimiento de la empresa estatal Aragua Gas.

Gracias al esfuerzo y el apoyo de la gobernadora Joana Sánchez y la presidenta de Aragua Gas, Andrea Peralta, se ha logrado:

* La recuperación de 23 unidades de la flota primaria.

* Esta recuperación ha permitido reducir el ciclo de distribución.

Ramírez señaló que, mediante el despliegue de las Agendas Concretas de Acción (ACA) y el trabajo articulado con las salas de autogobierno comunal, se han realizado dos operativos especiales logrando atender los 18 municipios de la entidad de manera simultánea y diaria.

Es importante destacar que el Gobierno Bolivariano de Aragua reafirmó su compromiso de seguir trabajando para que todos los hogares aragüeños cuenten con el servicio de gas doméstico de manera segura, desde la comodidad de sus comunas y circuitos comunales.

YORBER ALVARADO | FOTOS | PRENSA GBA | CORTESIA