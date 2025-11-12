Gobierno Bolivariano inicia rehabilitación integral del Teatro Cine Las Tejerías

CUIDAD MCY.-A propósito del Día Nacional del Teatro, a celebrarse este 13 de noviembre, y cumpliendo con el compromiso de la recuperación cultural del municipio Santos Michelena, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, junto al alcalde Régulo La Cruz, inició la obra de rehabilitación integral del Teatro Cine Las Tejerías.

Este proyecto clave busca devolver a la comunidad un espacio totalmente renovado para el desarrollo cultural y artístico de la localidad.

El Teatro Cine Las Tejerías, es una infraestructura de gran valor histórico y social para la localidad, y la misma será completamente restaurada mediante un minucioso plan que contempla cuatro fases de ejecución, a fin de garantizar su conservación y revitalización integral.

La gobernadora Sánchez destacó que la rehabilitación de este espacio es vital para el «renacimiento del espíritu de Las Tejerías», asegurando que el recinto «quedará como nuevo», listo para acoger todo el quehacer cultural del municipio.

Vale resaltar, que el plan de trabajo abarca desde la recuperación de la estructura hasta la dotación de tecnología moderna.

En este sentido, se realizará el acondicionamiento de techos, rehabilitación de fachada, áreas internas y de servicios, además de la instalación de sistemas eléctricos y de climatización, restauración de la sala principal, butacas y finalmente, dotación de equipos de sonido, pintura y acabados finales.

Por su parte, el alcalde La Cruz resaltó que la magnitud de este proyecto requiere de un esfuerzo conjunto y profesional.

Para ello, se ha conformado un equipo multidisciplinario de alto nivel, integrado por arquitectos, ingenieros y obreros especializados, «este equipo de profesionales y obreros tiene la importante tarea de restaurar cada detalle del teatro y entregarlo, completamente renovado, a las manos de nuestra gente. Es un compromiso con la historia y con el futuro de Las Tejerías», puntualizó el alcalde.

Prensa Santos Michelena | FOTOS: CORTESÍA