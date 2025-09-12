Aragua dijo presente en el Congreso del PSUV

**La jefa política del Partido Socialista Unido de Venezuela en la entidad, Joana Sánchez, manifestó la región está lista para defender la patria y el legado del Comandante Eterno Hugo Chávez**

CIUDAD MCY.-La jefa política del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el estado Aragua, Joana Sánchez, participó activamente en la Plenaria Nacional del Congreso de la referida tolda política celebrada en la sede principal de la organización en Caracas.

Sánchez en su intervención manifestó que Aragua está comprometida en defender el proyecto Bolivariano.

«Quiero decirle a los compatriotas que se encuentran hoy acá, que el estado Aragua está organizado, disciplinado y con las nuevas orientaciones que son las unidades comunales de milicia, donde ya hemos avanzado profundamente, donde hemos instalado también los órganos de dirección de defensa integral en cada uno de los municipios, completamente cohesionados, donde tenemos también nuestros puntos estratégicos y críticos también cubiertos”, informó Sánchez.

​Frente a las críticas y acusaciones infundadas, la jefa política reafirmó la identidad y el orgullo de pertenecer al movimiento que lidera la transformación social en Venezuela.

«Todo el país y nuestras autoridades están siendo señalados. Nuestro alto mando político por el Cartel de los Soles y a nosotros nos señalán y relacionan con organizaciones delictivas que ya no están existentes, porque el Gobierno, gracias a su política nacional, logró acabar con ellos. Y hoy a todo el pueblo aragüeño lo señalan diciendo que somos del Tren de Aragua. Yo le decía aquí a nuestro jefe Julio León que la gente de Aragua es humilde y trabajadora», resaltó.

Finalmente, reiteró que el pueblo de Aragua se encuentra preparado y en máxima disposición para continuar defendiendo la patria y el legado del Comandante Eterno Hugo Chávez, siguiendo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro.

«Nosotros somos los del comandante Chávez, los de Tacita de Plata, los del Cuartel Paez y por supuesto que somos los del papá que duele. Somos la Cuna de la Revolución. Hoy Aragua se levanta y así como dice su himno, el único escudo será el corazón, por eso que han querido mancillarnos. Así que nosotros, el pueblo de Aragua, conjuntamente con el alto mando, asumiendo las líneas estratégicas de nuestro comandante presidente, asumimos la defensa de la patria estamos todos frescos, estamos todos listos y estamos adiestrados».

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS| CORTESÍA