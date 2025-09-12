Avisa celebrará su 36 aniversario con jornada técnica y profesional

***El evento contará con un ciclo de charlas que buscarán ampliar conocimientos y fortalecer la comunidad veterinaria en Venezuela***

CIUDAD MCY .-Con motivo del Día de la Salud Animal y el 36° aniversario de la Asociación Venezolana de la Industria de Salud Animal (Avisa), se llevará a cabo una jornada técnica y profesional el próximo 17 de septiembre en el gran salón ODAS de Maracay.

Durante una rueda de prensa la Dra. Florangel Conde acompañada de la Dra. María de los Ángeles Rivero, miembros de la directiva de Avisa, presentaron la agenda del evento que busca actualizar los conocimientos de los profesionales del gremio veterinario.

El evento contará con ocho conferencias encabezadas por especialistas que abordarán temas relevantes e innovadores en materia de salud animal.

Las conferencias estarán organizadas en dos bloques; el primero abordará el área de la farmacología veterinaria y constará de tres charlas centradas en genética y salud animal. El segundo estará enfocado a las pequeñas especies, con un total de cinco presentaciones.

Además el evento ofrecerá un espacio para la exposición de marcas del sector, lo que amplía la convocatoria no solo a los profesionales del área, sino también al público en general que desee conocer los productos y recibir asesorías del personal técnico presente.

La jornada será el motivo para otorgar la Orden «Dr. Luis Leal Medina» en su única clase, un reconocimiento creado en el año 2006 que honra a los profesionales académicos de la medicina veterinaria que han tenido un impacto positivo en la prevención y control de enfermedades, así como en la salud general.

Finalmente, la directiva de Avisa invitó a todos los ciudadanos a participar en esta jornada que tendrá entrada libre con la finalidad de ser una valiosa oportunidad para ampliar conocimientos y fortalecer la comunidad veterinaria en Venezuela.

JUAN ZAPATA | FOTOS | JUAN ZAPATA