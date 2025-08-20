Aragua FC cumple 23 años sumando goles y alegrías

***El cuerpo técnico y jugadores del club aragüeño aspiran un regalo excepcional, volver a la Primera División

CIUDAD MCY.- El Aragua FC celebra este mes de agosto 23 años de fundación en el que han tenido un camino lleno de altas y bajas, pero con un solo objetivo, dejar en alto el talento deportivo que existe en tierras aragüeñas, y alcanzar el puesto más alto en la tabla de posiciones.

En poco más de dos décadas el equipo profesional ha jugado en las dos primeras divisiones del fútbol nacional, incluso, tuvo apariciones en la palestra internacional, específicamente en dos ediciones de la Copa Sudamericana.

La celebración de esta semana aniversario comenzó por todo lo alto con una goleada ante el Monagas Sport Club en la última jornada de la Liga Futve 2 de tres tantos por cero para salir de una racha negativa y así mantener altas expectativas antes del próximo duelo ante Mineros de Guayana esta domingo 24 de agosto en el Olímpico Hermanos Ghersi Páez de Maracay.

MEJORAS AL EQUIPO

En la actualidad, el “Aurrirojo” atraviesa un proceso de restructuración bajo la presidencia y guía de Ángel Chourio, esto en vísperas de ascender nuevamente a la Primera División.

Llegar a esa meta, que muchos consideran el mejor regalo para esta importante fecha, no resulta trabajo fácil, conlleva una serie de cambios, adaptaciones y exigencias desde los miembros del equipo hasta la infraestructura.

Con el apoyo de la gobernadora Joana Sánchez, el estadio Olímpico Hermanos Ghersi Páez vislumbra una imagen remozada, gracias a las extensas jornadas de abordaje integral y seguimiento constante.

De forma interna, los entrenadores velan por la complementariedad y armonía entre los jugadores, aun en los momentos difíciles que pueda afrontar el club durante la larga temporada.

La presencia de Chourio resulta un símbolo de experiencia, unión y comprensión para esta nueva generación que se encuentra en la cancha, siendo alguien que siempre está presente con un consejo.

PLANES A FUTURO

En una entrevista exclusiva para Ciudad MCY, varios de los jugadores narraron sus experiencias dentro del Club, como aspiran crecer y el legado que dejan.

Roberto Sánchez: “me reincorporé al equipo este año, espero seguir ganando práctica en el trayecto”.

Romeo Di Modugno: “estoy desde la categorías menores, ya tengo siete años aquí, y siempre estamos en crecimiento”.

Juan Briceño: “más allá de las canchas, antes de ser futbolista somos personas, por delante están los valores, formarnos y mantenerno”.

Marcelo Valido: “Me ha tocado aprender y mejorar, que es lo más importante siempre, trabajar por mejorar mi desempeño”.

LOGROS DESTACABLES

El Aragua FC tiene en su palmarés un título a nivel nacional:

Copa Venezuela (2007): su logro más importante, el equipo se consagró campeón tras superar en la final al Unión Atlético Maracaibo.

Participaciones internacionales: el mejor desempeño en la Copa Sudamericana fue en 2021, cuando llegó a la fase de grupos.

THAIMARA ORTIZ / FOTOS JUAN ZAPATA / ARCHIVO