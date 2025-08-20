Ciclismo aragüeño se fortalece con psicología apoyados por el IRDA

***Los jóvenes recibirán sesiones para mejorar su rendimiento de cara a los torneos nacionales que se avecinan

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por optimizar el rendimiento y bienestar integral de sus atletas, la selección de ciclismo de Aragua participó en su primera sesión de psicología deportiva, una iniciativa impulsada por el Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA) en aras de cumplir con los lineamientos de la gobernadora Joana Sánchez.

La jornada, celebrada en la oficina de la Villa Deportiva David Concepción, contó con la presencia de Edgardo Díaz, vicepresidente del IRDA y fue dirigida por la psicóloga Yuliana Peralta, quien abordó temas clave como el manejo de la presión en la competencia, la concentración y el fortalecimiento de la confianza.

Este tipo de preparación mental es fundamental para complementar el entrenamiento físico y técnico, permitiendo a los ciclistas enfrentar los retos del alto rendimiento con una mentalidad más resiliente y enfocada.

Díaz, destacó que los atletas cuentan con el apoyo del IRDA «‘cuentan con nosotros, pero debemos estar focalizados en ganar» puntualizando la importancia de la concentración «hay que visualizarse ganadores».

Esta iniciativa forma parte del plan del IRDA para brindar un apoyo integral a los deportistas aragüeños. Además de marcar un hito importante, demostrando un compromiso con el desarrollo holístico de sus talentos.

La selección de ciclismo de Aragua se prepara para futuros eventos nacionales con esta nueva herramienta a su disposición, con el objetivo de llevar el nombre del estado a lo más alto del podio.

