Aragua FC intensifica su preparación con el objetivo de dominar el balompié nacional

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de transformar el fútbol regional y devolver al equipo a los escenarios de élite, el Aragua FC llevó a cabo una exitosa jornada de captación de talento (tryouts) y el primer entrenamiento oficial de cara a la temporada 2026.

Estas acciones marcan el inicio de un proceso de reestructuración que busca catapultar el talento local hacia la Primera División del balompié venezolano.

La actividad deportiva que tuvo lugar en El Parque Santos Michelena de Maracay fue el epicentro del fútbol juvenil, al congregar a decenas de jóvenes provenientes de diversos municipios de la entidad.

Las pruebas de captación estuvieron dirigidas a las categorías 2004, 2005 y 2006, quienes demostraron sus habilidades técnicas y físicas ante el cuerpo técnico del club.

​La jornada contó con el acompañamiento de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, junto al presidente de la institución, Félix Romero. Ambos líderes compartieron con los aspirantes, reafirmando el compromiso del gobierno regional y la directiva con el impulso integral de los atletas locales.

PRIMER ENTRENAMIENTO DEL DT AURIRROJO

​De forma paralela, el Aragua FC dio inicio formal a sus entrenamientos de pretemporada bajo las órdenes del nuevo Director Técnico, Javier Villafraz., este primer encuentro entre el estratega, su cuerpo técnico y el núcleo de jugadores, sirvió para sentar las bases de la «transformación deportiva» que persigue el club.

El entrenador mostró buenas sensaciones, habilidades y técnicas que buscaran mostrar un futbol bonito, táctico y ofensivo para lograr grandes resultados en los partidos y de esta manera conquistar victorias importantes

Con el inicio de este proceso, el Aragua FC no solo busca resultados en la cancha, sino también consolidar un proyecto sólido donde el «talento de casa» sea el protagonista.

YORBER ALVARADO | FOTO : CORTESÍA