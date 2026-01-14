Hernán Pérez volvió a ser letal y ganó el Regreso del Año

CIUDAD MCY.- El premio Luis Salazar al Regreso del Año de Hernán Pérez aparecerá como parte de los Grandes de la LVBP, edición 2025-2026. Pero lo cierto es que comenzó a labrarse desde la postemporada anterior.

Luego de disputar apenas 19 juegos y empujar sólo ocho carreras en la ronda eliminatoria 2024-2025 con Cardenales de Lara, mermado por el proceso de recuperación de una cirugía en el hombro derecho, y dejar magros promedios de .219/.329/.344 para OPS de .673 en 76 viajes al plato, el utility alzó vuelo a partir del Round Robin pasado.

Hernán Pérez mantuvo ese impulso en la reciente campaña regular. No importó que hubiese cambiado de uniforme, ahora a las órdenes de Asdrúbal Cabrera en Caribes de Anzoátegui. Al contrario, allí, como tercer bate habitual del lineup, volvió a mostrar la versión que le encumbró como el Jugador Más Valioso del circuito en la 2020-2021, cuando defendía a Tigres de Aragua.

“El año pasado estuve lesionado y trabajé en recuperarme”, dijo el aragüeño a la organización de Los Grandes, tras enterarse del premio. “Para esta temporada me pude preparar mejor. Jugué en México, y llegué con mucha hambre de jugar y de demostrar lo que puedo hacer como pelotero, sobre todo después de ser cambiado. Eso fue algo que me sorprendió, pero al mismo tiempo me dio mucha más hambre de llegar a ayudar a que Caribes clasificara de nuevo a una postemporada”.

El oriundo de Villa de Cura, quien también ganó esta zafra el Productor del Año de manera compartida con su compañero Balbino Fuenmayor, fue colíder en carreras empujadas (52), tercero en anotadas (42), cuarto en bases alcanzadas (109) y hits (71), sexto en jonrones (9) y bases robadas (10), además de octavo en extrabases (19), durante la primera fase del campeonato.

LA VOTACIÓN

Hernán Pérez acumuló 51 de los 60 votos posibles al primer lugar, para registrar 268 puntos y superar con amplio margen a sus escoltas, el infielder Juniel Querecuto (68 unidades) de Tiburones de La Guaira y el jardinero Ramón Flores (57) de Bravos de Margarita.

Pérez, en la ronda regular 2024-2025, su última con Lara, dejó con corredores en posición de anotar magros promedios de .217/.296/.304, conectó apenas cinco hits en 23 turnos, sin jonrones y sólo empujó siete carreras. Sin embargo, tras ser adquirido por la Tribu, volvió a ser feroz cuando olió sangre.

El toletero derecho, de 34 años de edad, exhibió línea ofensiva de .346/.402/.568 para OPS de .970 con 47 remolcadas en esa misma situación de juego, es decir, 40 fletadas más que en el certamen anterior. Además, sacudió 28 imparables en 81 veces al bate, con cinco vuelacercas, cuando las papas queman.

“Este es un gran logro, pero le debo mucho de este reconocimiento a mis compañeros de equipo, que fueron de gran apoyo para la temporada que tuve”, afirmó Hernán Pérez. “También tengo mucho que agradecerle al cuerpo técnico de Caribes, a todo el staff de coaches que ha trabajado conmigo a lo largo de la temporada”

LVBP | FOTO : CORTESÍA